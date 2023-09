von Anna Wagenleitner Dass die Social-Media-Plattform Tiktok die neuesten Trends treffsicher mitbestimmt, ist uns allen bereits bekannt. So verhält es sich auch mit dem Cowboy Copper Hair, einer trendigen Erweiterung der bereits bekannten Kupfer-Haarfarbe. Wie wir die It-Farbe auf unsere Köpfe bringen, und wem sie am Besten steht, verraten wir euch hier!

Immer mehr Promidamen zeigen sich mit einer neuen, rötlicheren Haarfarbe. Ob Emily Ratajkowski oder Eva Mendes, gerade brünette Beautys entscheiden sich für einen wärmeren Kupferton. Was es damit auf sich hat, haben wir nun endlich herausgefunden! DER Herbsttrend, das sogenannte Cowboy Copper Hair (dt. Cowboy-Kupfer-Haare), der nicht nur die sozialen Medien, sondern auch die Stars im Nu erobert hat.

Cowboy Copper Hair: Kupfer mal anders

Sobald die Temperaturen sinken und es in Richtung Herbst geht, werden die Trendfarben wieder wärmer und spiegeln die gemütliche Jahreszeit, in der wir uns einfach nur einkuscheln wollen, perfekt wider. Somit ist es keine Überraschung, dass sich auch warme Haartöne wie Kupfer in dieser Zeit durchsetzen. Der zeitlose Trend Copper Hair wird jetzt allerdings durch einen kleinen Twist zur ultimativen Trend-Haarfarbe: Im Gegensatz zu reinen Kupfertönen, die häufig auf goldenen Akzenten basieren, greift der neue Trend brünette Untertöne tiefer auf und führt damit zu einer Mischung von dunklen Brauntönen und warmem Rot. Da die dunklen Untertöne an die Farbe von Leder erinnern, entsteht die Assoziation mit Cowboys und damit auch der witzige Name der Haarfarbe.

So trägst du die It-Farbe der Saison

Damit die Haarfarbe ihre volle Wirkung entfalten kann, ist es wichtig, sie auf den eigenen Hautton anzupassen. Besonders gut eignet sich Cowboy Copper Hair für Hauttypen, die dunkler sind, da die Farbe den Hautton auf eine subtile Art ergänzt. Hierzu eignet es sich, vor allem auf einen üppigen Karamellton zu setzen und Orange- sowie Pfirsichtöne eher zu meiden.

Trend-Queens mit eher olivfarbener Haut sollten auf kräftigere Karamelltöne setzen, die mehr in eine goldrote bzw. rotbraune Richtung gehen. Damit wird der natürliche Hautton optimal hervorgehoben und zum Strahlen gebracht. Wer noch zusätzlich Köpfe verdrehen will, komplementiert die Haarfarbe mit pinken, orangen und roten Akzenten in Kleidung und Accessoires.

Hellhäutige Beautys bleiben am besten bei der klassischen Kupfer-Variante. Diese harmoniert nämlich optimal mit einem helleren Teint und gibt ihm einen besonderen Glow. Auch blaue oder grüne Augen werden mit den intensiven Kupfertönen besonders zum Leuchten gebracht.

Wie sollte es anders sein – zum Erhalt und zur Pflege der Haarfarbe ist vor allem eins wichtig: intensive Pflege. Cowboy-Copper-Girls sollten vor allem darauf achten, die Haare mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen, damit der strahlende Glanz seine volle Wirkung entfalten kann!