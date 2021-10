"Höhle der Löwen"-Investorin überrascht mit neuem Look

Dagmar Wöhrl "Höhle der Löwen"-Investorin überrascht mit neuem Look

Ist das wirklich Dagmar Wöhrl? So dürften viele "Höhle der Löwen"-Zuschauer gestern beim Anblick der Unternehmerin gedacht haben. Die Investorin präsentierte sich nämlich in einem ungewohnten Look.

Mit blonder Lockenmähne und silberschimmerndem Dress zeigte sich Dagmar Wöhrl, 67, in der gestrigen Ausgabe von "Höhle der Löwen" und sorgte damit für die eine oder andere Irritation beim Zuschauer. Denn normalerweise kennt man die Unternehmerin in gediegenerem Outfit und auch die Haare trägt sie sonst ganz anders. Glatt frisiert, auch mal zurückgebunden oder mit leichter Welle, nie aber hatte sie bisher eine solche Lockenmähne. Doch für die Folge, die am gestrigen Montag (11. Oktober 2021) ausgestrahlt wurde, stand der Investorin offenbar der Sinn nach etwas Neuem, etwas Gewagterem ... DAGMAR-WÖHRL-AUFMACHER

Dagmar Wöhrl wagt sich an neues Styling heran

"Ist das Dagmar Wöhrl oder ein Katja Burkard-Double auf dem Stuhl?", scherzte ein Nutzer im Nachgang auf Twitter. Und auch die Löwin selbst wusste über ihren Look zu witzeln. "Ja, euer Christkind ist wieder da", schreibt Wöhrl zu einem Boomerang-Video, das sie auf ihrem Twitter-Kanal kurz vor Sendungsbeginn veröffentlichte. TWI DAGMAR WÖHRL

Meinungen über Locken-Look gehen auseinander

Dass sie mit ihrem neuen Styling einige Diskussionen auslösen würde, damit dürfte Dagmar Wöhrl gerechnet haben. Während die einen keinen Gefallen an ihren Locken und dem silberfarbenen Minikleid finden konnten, zeigten sich andere begeistert über so viel Mode-Mut. "Eine wunderschöne, elegante Frau!!!! Immer mit Stil unterwegs! Heute im Silberkleid, mit künstlichen Locken, nein! Für Vegas ja, aber nicht für die Sendung. Behalten Sie Ihren Stil und bitte nicht verkleiden", so ein Instagram-Follower. "Ich finde ihre Lockenpracht einfach umwerfend", kommentiert eine andere.

Keine lange Halbwertszeit

Silberfarbenes Dress und wilde Locken? Für Dagmar Wöhrl scheint das Styling auch nur ein kurzfristiges Ausprobieren gewesen zu sein. Bei Instagram verabschiedet sie sich nach der Show von ihren Follower:innen in einer gewohnt eleganten Jeans-Blazer-Kombination, und auch die Locken sind passé.

Verwendete Quelle: VOX, twitter.com

Dieser Artikel ist zuerst auf Gala.de erschienen