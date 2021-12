Daniela Katzenberger Nach Weihnachten braucht sie Hilfe beim Anziehen

von Anna-Lisa Blank

Daniela Katzenberger nimmt sich mal wieder selbst auf die Schippe und zeigt sich von ihrer selbstironischen Art. Nach Weihnachten braucht sie Hilfe beim Anziehen – Retter in der Not: Ehemann Lucas Cordalis!

Daniela Katzenberger, 35, ist ein Profi darin, sich über sich selbst lustig zu machen. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, sich in misslicher Lage zu inszenieren. Ob ungeschminkt früh morgens oder herrlich unperfekt am Strand – die Katze zeigt sich einfach so, wie sie ist. Und genau das lieben ihre zwei Millionen Follower:innen. In einem witzigen Clip zeigt Dani jetzt, dass Weihnachten ganz schöne Spuren hinterlassen hat. Wo? Auf ihren Hüften!

Daniela Katzenberger kommt nicht mehr in ihre Jeans rein

An Weihnachten stand bei Familie Katzenberger-Cordalis offenbar eins ganz im Fokus: Essen! An Heiligabend habe das Motto sogar "Maximales Ranzenspannen" gelautet, witzelt Daniela auf ihrem Instagram-Kanal. Und die übermäßige Kalorienzufuhr scheint bei der Wahl-Mallorquinerin Spuren hinterlassen zu haben. In ihrem neuesten Video zeigt sie die Auswirkungen des "Fress-Marathons": Daniela passt nicht mehr in ihre Hose rein. Ehemann Lucas Cordalis, 54, versucht zu helfen, aber auch er scheitert. Daniela steckt in ihrer Hose so fest, dass ihr Mann sie darin durch die Luft wirbeln kann. Die Slow-Motion-Aufnahmen zeigen das ganze Experiment in voller Länge. Daniela verzieht ihr Gesicht, Lucas gibt sein Bestes, um seine Frau in ihre Hose zu manövrieren, aber es nützt nichts. Die Jeans ist zu klein (geworden).

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Dani nimmt's mit Humor

Und Daniela Katzenberger? Die kann über die zu klein gewordene Hose nur lachen. In der Caption zum Video witzelt sie: "Weihnachten ist over ... Naaa, wer braucht auch Hilfe beim Hose anziehen?" Das Hashtag "afterchristmasbody" verdeutlicht noch einmal, dass sich das Fest auf ihren Hüften bemerkbar macht. Ihre Fans lieben Daniela für genau diese Art der Selbstironie. Neben Zehntausenden Likes drücken viele ihre Begeisterung in den Kommentaren aus. Neben tausenden Lach-Emojis äußern auch viele Promi-Kolleg:innen ihre Meinung. Barbara Meier etwa postet lachende Emojis, ebenso wie GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen. Kim Fisher findet: "Das ist wirklich zum Schreien komisch." Sila Sahin bezeichnet Dani und Lucas als ihr "Lieblingspaar".

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel ist zuerst auf Gala.de erschienen