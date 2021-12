Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Die bezaubernden Make-up-Looks von "Bridgerton" können wir bald selbst nachschminken +++ Darum lieben wir Spike Toe Boots in diesem Winter.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

14. Dezember 2021

Pat McGrath Labs bringt "Bridgerton"-Kollektion raus

Porzellanhaut, rosig-frische Wangen, warme Lidschatten-Töne: der royale Make-up-Look von Schauspielerin Phoebe Dynevor in der Erfolgsserie "Bridgerton" hat einen regelrechten Beauty-Hype ausgelöst. Und endlich können wir den reduzierten, femininen und königlichen Look bei uns im heimischen Badezimmer nachschminken. Denn die Erfolgsbrand Pat McGrath kollaboriert mit "Bridgerton" und bringt ab dem 26. Dezember eine Make-up-Linie raus. Die Kollektion umfasst eine Eye Palette mit sechs soirée-trächtigen Farben, sowie einen Highlighter in zwei Shades und ein Blush-Trio, welches das Beste von Powder, Cream & Fluid-Texturen in sich vereint, ab ca. 60 Euro.

PAT McGRATH LABS x BRIDGERTON © PR

13. Dezember 2021

Spike Toe Boots – unsere neuen Lieblinge im Schuhschrank

Auch in diesem Jahr waren Chunky Boots, also besonders klobige Schuhe mit einer hohen Sohle, unsere treuen Begleiter. Für die Festtage und das neue Jahr darf's aber gern ein bisschen eleganter sein: Jetzt setzen wir auf Spike Toe Boots! Dabei handelt es sich um Stiefel mit einer spitzen Kappe, die in den unterschiedlichsten Versionen ihr Comeback feiern.

© Streetstyleshooters / Getty Images

Ob als Ankle-Boots oder kniehohe Stiefel, mit Stiletto- oder Block-Absatz – Spike Toe Boots sind nicht nur vielseitig kombinierbar und elegant, sie haben auch einen entscheidenden Vorteil: Sie verlängern das Bein optisch. Durch die Absätze wird die Figur zusätzlich gestreckt, so wird die Silhouette insgesamt schmaler. Du kannst die Schuhe casual zu Jeans, edlen Satin-Röcken oder kuscheligen Strickkleidern kombinieren. Et voilà: Ganz mühelos zum neuen Lieblingsoutfit.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche findest du hier.

Verwendete Quellen: elle.de