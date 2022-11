von Jasmin Rahimi Anray Zufrieden mit dem Blick in den Spiegel, macht ihr mal eben schnell ein Foto. Dann schlägt eure Laune jedoch schnell in Unzufriedenheit um, denn das Ergebnis sieht "schlimm" aus. Wir verraten euch, woran das liegen könnte.

Wir fühlen uns gut und strahlen das auch aus - wieso also nicht auch ein Foto machen? Doch kaum wurde der Auslöser gedrückt, bereuen wir es auch schon. Das Ergebnis entspricht einfach nicht unseren Vorstellungen, dabei sind wir eigentlich zufrieden gewesen mit unserem Spiegelbild.

Vermeide diese Fehler, um bessere Fotos zu erzielen

Woran liegt es, dass wir etwas völlig anderes sehen, wenn wir die Aufnahmen anschauen? An der schlechten Auflösung sollte es eigentlich nicht liegen. Wir nennen euch in unserem Video drei Gründe, wieso wir auf Fotos immer so "furchtbar" aussehen, damit ihr bestimmte Fehler beim nächsten Shooting vermeiden könnt.

Verwendete Quelle: miss.at