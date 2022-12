Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Genialer Kajal-Trick sorgt für bezaubernden Augenaufschlag +++ Good American ist ab sofort endlich auch in Deutschland erhältlich. +++ Neuer Lipgloss-Nail-Trend

15. Dezember 2022

Dieser geniale Kajal-Trick zaubert einen vollen Augenaufschlag

Nicht jede:r ist von Natur aus mit vollen Wimpern gesegnet. Die vermeintliche Lösung? Schnell mit Rizinusöl und verschiedenen Wachstumsseren nachhelfen. Um die ersten Ergebnisse zu sehen, benötigt man dafür allerdings einen wirklich langen Atem. Ein Glück gibt es auf der Video-Plattform TikTok einen simplen Trick, mit dem man das Ergebnis sofort vor Augen hat. Das Geheimnis liegt im Auftrag eines Kajals. Klingt gewöhnlich? Natürlich gibt es einen gewissen Twist.

Während man den Kohl-Kajal recht grob und großzügig um den Wimpernkranz und auf der Wasserlinie platziert, wäscht man sich danach das Gesicht mit seiner Reinigungsseife. Was bleibt? Ein kleiner, aber feiner, hauchdünner Kajalstrich am Wimpernkranz. Dieser verdichtet den Bereich optisch so, dass man nicht erkennen kann, dass künstlich nachgeholfen wurde. So simpel!

14. Dezember 2022

Khloé Kardashians Marke "Good American" startet Kooperation mit H&M

2016 gründete Khloé Kardashian gemeinsam mit Emma Grete die Marke Good American. Die körperbetonte Mode soll inklusiv sein und Selbstbewusstsein verleihen. Die Brand ist seit Jahren beliebt und vor allem kurvige Frauen schwören auf die Passform von Good American.

Good American © PR

Bisher war es jedoch nicht so leicht, die Klamotten auch in Deutschland zu kaufen. Gemeinsam mit dem "H&M with Friends"-Konzept entsteht nun eine Partnerschaft zwischen Good American und H&M. Zusammen bringen sie die Klamotten auf den deutschen Markt. Beide Marken verfolgen das Konzept, Diversität und Body-Positivity in die Mode einfließen zu lassen. Die Kollektion umfasst die Klassiker der Denim-Kollektion und andere Essentials, wie Bodysuits für alle Größen.

13. Dezember 2022

Lipgloss-Nägel tragen jetzt alle Winter 2022

Passend zur ruhigen Weihnachtszeit ist der Lipgloss-Nagel-Trend zurückhaltend und elegant. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um glänzende Nägel in sanften Farben. Besonders Rosé-Nuancen eignen sich, um einen möglichst natürlichen Nagelton zu treffen. Das glänzende Finish lässt das Ergebnis so frisch aussehen wie glossy Lips.

Der Nageltrend geht also wieder mehr in Richtung Natürlichkeit und besticht durch seinen cleanen Look. Wer den Trend nachmachen möchte, braucht nur eine dezente Nagellackfarbe und einen glänzenden Topcoat.

12. Dezember 2022

Mit dem Trick bleiben eure Haare den ganzen Tag an Ort und Stelle

Wer kennt es nicht? Zuhause sitzen die Haare noch perfekt und kaum aus der Tür fliegen die Strähnen wild umher. Ein neuer Trick soll hier Abhilfe schaffen – und auf TikTok ist er schon ein echter Hit. Die Rettung: Lipgloss. Denn statt Haarspray haben diesen viele griffbereit in der Handtasche. Die klebrige Konsistenz vom Lipgloss sorgt dafür, dass kleine Babyhärchen im Zaum gehalten werden und das Haar an einer Stelle bleibt.

Das besondere: Die Haare sind flexibler als mit Haarspray und der Look so natürlicher. Doch nach diesem Trick solltet ihr euch aber unbedingt die Haare waschen. Schließlich verklebt der Lipgloss die Strähnen und macht das Kämmen schwerer.

