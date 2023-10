von Julika Holz Wir stellen uns ganz auf den Herbst ein: Von der Kleidung bis zu den Nägeln erfinden wir uns (mehr oder weniger) neu. Frische Saison, frische Trends – das gilt auch für die Nägel. Und so sehen sie aus!

Ciao, zartes Rosé und Schimmer! Hallo neue satte Farben! Auf unseren Nägeln wird sich jetzt im Herbst einiges verändern und geliebten Chrome-Nails als beliebteste Farbe für Nagellack große Konkurrenz machen. Die neuen Nagellack-Trends bilden einen wunderbaren Kontrast zu allen Grau-Schattierungen, die der Himmel in den nächsten Wochen so hergeben wird und verbreiten schon beim Aufpinseln gute Laune. Von Cherry Mocha bis Orange-Braun, diese drei Farbtöne für die Nägel begleiten uns in den nächsten Monaten.

Cherry Mocca-Nails: Die neue Version von Kirschrot

Pink war im vergangenen Sommer überall! Doch wie bei jedem Mädchentraum heißt es irgendwann in die Erwachsenenwelt aka. den etwas frostigen Herbst aufzubrechen. Nicht ganz überraschend also, dass nun im Herbst 2023 eine andere Farbe das Trend-Treppchen erklimmt: Cherry Red, oder besser noch Mocca Cherry Red. Die etwas dunklere lilastichigere Kirschrot hat uns gehörig den Kopf verdreht und erinnert glatt ein wenig an Uma Thurman in Pulp Fiction. Warum der Hype um das Rouge Noir wieder auflebt? Die Farbe überzeugt mit Exzentrik und Opulenz und kaum ein Nagellack wirkt so glamourös wie dieser Kirschton, mit It-Getränk-Qualitäten.

Terrakotta Nails für Vintage-Liebhaber

Denkt ihr bei dem Wort Herbst auch immer gleich an raschelnde Blätter und eine Naturaufnahmen in Sepia getaucht? Dann dürfte dieser Nail-Trend genau das richtige für euch sein. Wer seine Finger nicht in Rot tauchen will, surft aktuell nämlich auch mit Terrakotta auf der Trendwelle. Der gedeckte, warme Braun-Orange-Ton könnte nicht besser zur herbstlichen Jahreszeit passen und verleiht den Fingerkuppen einen modernen und spannenden Akzent. Der leichte Karamell-Ton passt übrigens hervorragend zu dunkelrotem Lippenstift – wers mal ausprobieren und seinen Herbst-Style noch weiter ausbauen will.

Grau? Ne, Grün? Zusammen sind sie ein Trend

Das gab es schon lange nicht mehr. Das klassische Waldgrün wird in diesem Herbst von einem neuen Ton der Farbfamilie abgelöst: Celadon Green, ist ein sanftes Graugrün. Das erinnert an die Glasur des chinesischen Steinzeugs aus dem Mittelalter und steht für zeitlose, ruhige Schönheit und Gelassenheit. Kein Wunder also, dass wir diesen gedeckten und geerdeten Farbton gerne mit sämtlichen Looks unserer Garderobe kombinieren und auf unseren Nägeln präsentieren. Je pigmentierter, desto besser!