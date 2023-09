von Helene Belz Die Fashion Weeks geben nicht nur modisch die neuesten Trends für die kommende Saison vor. In New York sind es Schleifen, Bänder und Spangen: Der „Ballet Core“-Trend zieht sich sowohl durch die Kollektionen als auch durch Haare und Make Up.





Wer dachte, dass die durch den Barbie-Film ausgelöste Pinkwelle ein Ende findet, der hat sich geirrt. Liebliches Rosa und verspielte Looks werden uns auch durch die nächste Saison begleiten. Das hat sich während der New Yorker Fashion Week auf und abseits des Runways gezeigt. Wir stellen euch, die spannendsten Haar-Trends der Modewoche vor.

Die Haar-Trends von der New York Fashion Week

"Barre Braids" bieten den ultimativen Korsett Look

Dass Korsagen nicht nur zum Anziehen sind, beweist Designer Christian Siriano, der bei seiner Show für Frühjahr/Sommer 2024 nicht nur auf geschnürte Kleider im Korsett-Look setzt, sondern diesen auch in den Haaren fortführt. Geflochtene Frisuren mit eingewebten Bändern formen eine Korsage und ergänzen seine Looks , die einen ähnlichen Stil vorweisen, perfekt. Haar- Stylistin Lacy Redway, eher bekannt für ihre komplexen Frisuren, schafft ein Revival des eher unbekannten Corset-Hair von 2017.

Wieso nur eine Schleife, wenn man auch vier nehmen kann?

Schleifen in den Haaren kommen diese Saison ganz groß raus. Ob als einzelnes oversized Accessoire oder in bunter Vielfalt ins Haar gesteckt, macht keinen Unterschied. Das Motto: Je mehr desto besser. Nicht nur die Models wurden in New York mit aufwändigen Frisuren gesehen, auch die Gäste haben keine Mühen gescheut.

Streetstyle vor der Show von Khaite in New York: rote Schleifen machen den Preppy Look perfekt. © Jeremy Moeller / Getty Images

Lose Bänder

Für einen simplen Look, zieren vereinzelte Bänder die offenen Haare. Das Ganze geht aber auch in einen Zopf eingearbeitet. Die verschiedensten Textilien können hierzu verwendet werden wie zum Beispiel: Tüll, Geschenkband oder aber auch kleine Kettchen.

Aufwändige Flechtfrisuren mit Bändern, gesehen auf dem Runway bei Deity New York im September 2023. © Yuchen Liao / Getty Images