Flecken entfernen Hier gibt es zwei Ansatzpunkte: zum einen moderate Fettpolster – vor allem hartnäckige, die man auch mit Sport oder Ernährung nicht erreicht. Zum anderen das Bindegewebe. Neben Methoden wie Kryotherapie, Radiofrequenz oder hochfokussierter Ultraschall (Hifu) stehen zur Fettreduzierung auch Lasergeräte bereit. Eine mögliche Behandlung ist etwa das Warm Sculpting zur Fettreduzierung an Bauch, Hüften, Rücken sowie Oberschenkeln. „Hitze ab 43 Grad schädigt Fettzellen, und es hat einen straffenden Shrinking-Effekt auf das Bindegewebe. Keine Methode zur Gewichtsreduzierung“, so unsere Expertin, „aber für eine leichte Körperformung bei Menschen mit einer moderaten Fettschicht.“

Behandlung: In der etwa 25-minütigen Sitzung erhitzen aufgelegte Applikatoren gezielt die Fettzellen, Kontaktkühlung beugt Hautschädigungen vor. Es gibt keine Ausfallzeiten, die Ergebnisse zeigen sich nach etwa sechs bis zwölf Wochen, ab ca. 250 Euro.

Intensiv pflegen

Auch als Teil verwöhnender Treatments haben Laser einen Platz gefunden. „Sie bereiten die Epidermis so vor, dass sich Stoffe wie Vitamin C oder Hyaluronsäure noch besser einschleusen lassen – auch etwa Kojicsäure gegen hartnäckige Pigmentstörungen“, sagt die Ärztin. „Die Hautstruktur, Sonnenschäden und Flecken lassen sich damit sehr gut behandeln und verbessern.“ Eine sehr sanfte Methode ist das Byonik-Verfahren, ein Facial, dessen Herzstück ein sogenannter Puls-Triggered-Laser (PTL) ist. Das Besondere: Seine Frequenz passt sich dem Puls der Kundinnen an, in dessen Rhythmus auch unsere Hautzellen arbeiten. Das soll die Wirkstoffaufnahme zusätzlich unterstützen, ohne dass die Haut verletzt wird. Mit eingeschleuster Hyaluronsäure und Antioxidantien werden die Konturen gefestigt, die Haut geglättet und sichtbar verjüngt. Treatments gibt‘s für Gesicht, Hals, Dekolleté, Arme, Hände und Beine.

Behandlung: Die etwa einstündige schmerzfreie Gesichtsbehandlung kostet in dermatologischen Instituten ca. 140 Euro und verursacht keine Ausfallzeit.

Fältchen glätten

Früher bedeutete Hautverjüngung mit dem Laser, dass die oberste Hautschicht abgetragen wurde und sich über Wochen jünger, frischer erneuerte. „Das funktioniert zwar, aber Patient:innen sind nicht mehr bereit, so lange mit roter, verkrusteter und nässender geschwollener Haut herumzulaufen“, so Dr. Pakravesh. Und natürlich geht es längst sanfter, etwa mit dem fraktionierten Laserstrahl, der, in kleinste Strahlen geteilt, mikroskopische Verletzungssäulen in die Haut setzt und so die Erneuerung anstößt. Den technisch nächsten Schritt gehen Picosekundenlaser (siehe vorige Seite). Sie lösen einen Effekt aus, den man „Laser Induced Optical Breakdown“ (LIOB) nennt: Sie erzeugen winzige Plasma-Bläschen, die in der Haut kleinste Teilchen verschwinden lassen, was die Heilung in Gang setzt, Narben mindert und den Teint verjüngt.

Behandlung: Meist zwei bis drei Sitzungen à 20 Minuten im Abstand von drei Wochen, je ca. 250 Euro.