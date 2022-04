Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Charlotte Tilbury ist Beauty-Partner des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen +++ Mit diesem Föhntrick kreiert ihr Volumen im Handumdrehen.

12. April 2022

Charlotte Tilbury veröffntlicht Kollektion zum Thronjubiläum der Queen

70 Jahre auf dem britischen Thron – Queen Elizabeth, 95, muss gefeiert werden. Wie die Beauty-Bekanntheit Charlotte Tilbury nun via Instagram bekannt gibt, ist ihr Label offizieller Beauty-Partner des Jubiläums. Was genau heißt das? Es wird eine spezielle Kollektion namens "Charlotte Tilbury Platinum Jubilee Kollektion" geben. Damit möchte sie "Tribut zollen und die unglaublichen siebzig Jahre der Queen als globale Ikone feiern", so schreibt sie auf ihrem Instagram-Account.

Die weltweit beliebte Kosmetikmarke wird das historische Event mit den beliebtesten Produkten des Labels feiern. Unter anderem wird die preisgekrönte "Charlotte's Magic Cream Feuchtigkeitscreme" und eine legendäre "Lippenstift-Bibliothek" enthalten sein. Zudem wird es eine limitierte "Charlotte Tilbury Platinum Jubilee Make-up Bag" aus Samt geben, so schreibt "Hello". Viel mehr ist noch nicht bekannt, die Make-up-Artistin verspricht auf ihrem Account, dass in den nächsten Wochen mehr Informationen über die spezielle Kollektion kommen werden.

11. April. 2022

Mit diesem Föhntrick sind platte Haare passé

Deine Haare hängen schlaff herunter oder liegen dauerhaft eng an der Kopfhaut an? Von einer wallenden Mähne wagst du schon gar nicht mehr zu träumen? Dann dürfte dieser Hack dir gefallen. Er verleiht Volumen im Handumdrehen, Spaghetti-Haare sind passé. Du brauchst keine mega dicken Haare für deine Traum-Frisur, sondern lediglich einen Föhn und eine Bürste.

Und so funktioniert der Föhntrick für Extra-Volumen: Setze deine Bürste am Scheitel an, bürste zuerst einige Zentimeter Richtung Spitzen und dann in die entgegengesetzte Richtung sodass sich deine Haare am Ansatz etwas nach oben schieben. Halte die gelifteten Strähnen mit der Bürste fest und föhne fünf bis acht Sekunden mit heißer Luft. Danach drei bis fünf Sekunden mit kalter Luft, um die Haare zu fixieren. Fertig ist dein Volumen-Look!