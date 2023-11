Ihr kennt Contouring? Prima. Aber kennt ihr diesen Trick schon? Denn nur mit einem Handgriff kann das Kinn und der Kiefer in fünf Sekunden deutlich straffer und schmaler wirken. Wie, erklären wir euch hier.

Definieren, akzentuieren, highlighten: Contouring ist seit Jahren ein beliebter Make-up-Trend. Und das vor allem, weil die Technik unser Gesicht in Sekundenschnelle verändern kann. Während ein paar überschüssige Kilos und Pölsterchen am Bauch oder an den Oberschenkeln vor allem mit Disziplin, gesunder Ernährung und regelmäßigem Sport der Kampf angesagt werden muss, braucht es bei einem kleinen Doppelkinn und den runden Pausbacken nur ein Make-up-Produkt und die richtige Technik. Mit der lassen sich Kinn und der Kiefer nämlich in sage und schreibe fünf Sekunden schmälern. Und so gehts ....

Das ist die einzige Stelle, die ihr beim Konturieren wirklich betonen müsst

Egal ob hohe Wangenknochen, markante Kieferpartien und einen schmalen Nasenrücken: Um das Gesicht optisch nach unseren Wünschen zu modellieren, haben wir bislang immer eine ganze Landkarte an hellen und dunklen Tönen auf unser Gesicht gemalt, um beim Spiel aus Licht und Schatten Partien optisch in den Hintergrund treten zu lassen, beziehungsweise bestimmte Gesichtszüge hervorzuheben. Doch gerade beim Thema Doppelkinn und Kiefer könnt ihr euch viel Produkt sparen! Denn in diesem Bereich gibt es nur eine einzige Stelle, die ihr beim Konturieren wirklich betonen müsst: den Kieferbogen. Der "Jawline Arch" ist die Krümmung vom Unterkiefer in Richtung Ohr und spielt eine große Rolle dabei, ob Gesichtszüge als schmal und definiert wahrgenommen werden. Je ausgeprägter sich die Haut über den Bogen spannt, desto definierter schaut das Gesicht aus.

Bye, bye Doppelkinn: Mit diesem Hack bekommt ihr im Nu straffere Gesichtszüge

Bei euch ist das eher weniger der Fall? Kein Problem, denn natürlich hat das Internet längst einen supereinfachen Hack für sich entdeckt, der im Nu hinschummelt, was nicht da ist. Nämlich Schatten. Dafür setzt ihr etwas von eurem Contouring-Produkt – cremige Kontur-Stifte eignen sich hier am besten – hinter der senkrechten Linie eures Kieferknochens an und verblendet das dunkle Produkt etwa bis zur Hälfte eures Halses nach unten. Den Überschuss zieht ihr ganz nah entlang des waagerechten Teils des Unterkiefers.

So schafft ihr optisch einen dunkleren rechten Winkel rund um den Jawline Arch, der an einen natürlichen Schatten eines markanten Knochens erinnert. Und zack! Plötzlich erscheint die Partie viel definierter. Der positive Nebeneffekt: Nicht nur der Kiefer wirkt gemeißelter, sondern auch das Kinn kann auf diese Weise optisch geschmälert werden und spitzer wirken. Die Optik eines typischen Doppelkinns rückt in den Hintergrund. Na, wer sagt's denn.