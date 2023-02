von Pia Goward Dank der Magie von Double Cleansing sagen wir Hautunreinheiten den Kampf an. Denn durch die doppelte Reinigung haben Mitesser keine Chance mehr.

Porentiefe Reinigung ist nicht mit einem Schritt getan. Milde Produkte und eine doppelte Anwendung sind da das Mindeste, um zu strahlend-schöner Haut zu gelangen. Denn zu oft landet Schmutz aus dem Alltag in unseren Poren und verstopft sie. Die Folge daraus sind Pickel und Entzündungen, wenn wir unsere Haut nicht korrekt reinigen.

Double Cleansing – der größte Hype der Beauty-Industrie

In der Beauty-Branche gibt es immer wieder neue Trends, die uns dank geschickter Vermarktung schnell erreichen. Nicht immer ist jeder Trend auch wirklich wertvoll, doch mit der Doppelreinigung macht ihr vieles richtig. Schließlich heißt es nicht umsonst "doppelt hält besser". Ein Sprichwort, nach dem wir auch unsere Haut behandeln sollten, um sie nicht nur für den Moment schöner aussehen zu lassen, sondern auch langfristig straffer zu halten. Denn eine richtige Reinigungsmethode schützt unsere Haut auch vor vorzeitiger Hautalterung. Doch wie genau geht diese doppelte Reinigung eigentlich und kann sie so einfach in die normale Skincare Routine integriert werden? Die Antwort auf die zweite Frage ist definitiv "JA"! Je routinierter wir mit unserer Haut umgehen, desto eher kann sie Ruhe finden. Wie ihr mit der Doppelreinigung verfahrt, zeigen wir euch jetzt.

Doppelreinigung – so geht ihr am besten vor

Die Koreaner:innen haben es vorgemacht, wir machen es nach. Die mittlerweile auch hierzulande beliebte Korean Skincare hat bei vielen Anwendenden bereits für eine strahlende Haut, auch als Glass Skin bekannt, gesorgt. Einfach dadurch, dass in den Produkten die richtigen Stoffe vorhanden sind und sie auch korrekt angewendet werden. Ein wichtiger Bestandteil dieser Pflege- und Reinigungsmethode ist das Double Cleansing – der erste Schritt in eurer Skincare Routine.

Wählt einen Gesichtsreiniger auf Ölbasis, denn Reinigungsöle lockern alle Rückstände auf der Haut auf und machen sie quasi beweglich. Wascht das Reinigungsöl ab. Nun folgt eine Reinigungslotion, mit der ihr 40 bis 60 Sekunden eure Gesichtshaut massiert, damit Unreinheiten gelöst werden. Mit lauwarmem Wasser wascht ihr danach auch dieses Reinigungsprodukt ab. Jetzt fahrt ihr mit eurer gewöhnlichen Routine fort.

Das Verfahren ist ziemlich einfach, wichtig ist dabei aber auch, dass ihr euch Zeit dafür nehmt. Hetzt ihr euch bereits bei der Hautpflege, seid ihr auch im Innern angespannt, was zu Stress führt, der wiederum für einen fahlen Teint sorgt.

Welche Reinigungsprodukte passen zu meinem Hauttyp?

Nicht jede Haut verträgt jedes Reinigungsprodukt. Bei normaler Haut habt ihr viel Glück und könnt eigentlich auf alles zurückgreifen. Bei öliger, trockener und Mischhaut ist das anders.

Ölig/zu Unreinheiten neigend

Die Haut ist ölig, also muss ein Reinigungsprodukt her, das austrocknet? Falsch, denn Austrocknen befeuert nur wieder die Talgproduktion, da die Haut versucht, euch vor trockener Haut zu schützen. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der aber nicht selten Pickel zur Folge hat. Greift stattdessen auf einen milden Schaum für den ersten Schritt eurer Doppelreinigung zurück. Ein Reinigungsöl wäre hier kontraproduktiv.

Für den zweiten Step folgt ein feuchtigkeitsspendender Balsam. Denn Feuchtigkeit ist das, was eurer Haut am meisten fehlt. Mit dem richtigen Produkt reinigt und pflegt ihr eure Haut gleichzeitig.

Mischhaut

Habt ihr Mischhaut, ist die Pflegeproduktfindung nicht immer leicht. Doch anders als bei fettiger Haut könnt ihr auf jeden Fall ein Reinigungsöl benutzen. Es sollte weder verstopfende noch austrocknende Inhaltsstoffe haben. Am besten wählt ihr ein nicht-komedogenes Produkt. In ihnen sind für die Haut schädliche Stoffe nicht enthalten, weshalb sie auch nicht irritieren.

Bei der Reinigungsmilch achtet ihr am besten auch auf ein hochwertiges Produkt. Teuer muss es aber trotzdem nicht sein, denn hochwertig ist nicht mit einem hohen Preis gleichzusetzen. Auch günstige Reinigungsprodukte sind eine gute Ergänzung für eure Pflegeroutine.

Trockene Haut

Bei trockener Haut darf es nicht an Feuchtigkeit fehlen. Ein Reinigungsöl ist dafür zwar nicht primär zuständig, kann aber für euren Hauttyp definitiv verwendet werden, um die Poren auf die zweite Reinigung vorzubereiten. Da Öle nicht austrocknen, habt ihr hier weitestgehend freie Wahl, ein Produkt, das keine Sulfate, Parabene oder Silikone – übrigens alles komedogene Stoffe – enthält, ist dennoch die beste Wahl.

Den Reinigungsbalsam wählt ihr ebenfalls eurem Hauttyp entsprechend und verzichtet auf solche, die eure Haut reizen, beispielsweise durch aggressive Inhaltsstoffe. Pflegeprodukte auf Wasserbasis sind eine gute Option, besonders wenn sie mit Glyzerin als feuchtigkeitsbindender Stoff angereichert sind.

Was muss ich beim Double Cleansing beachten?

Nicht jede Haut verträgt so viel Reinigung. Bei schnell reizbarer Haut ist es eher weniger empfehlenswert, sie auch noch mit einer Doppelreinigung zu belasten. Was da besser hilft, ist langes Einmassieren eines milden Reinigungsbalsams.

Genauso wie überpflegen kann man seine Haut auch überreinigen. Dann reagiert sie mit Pickeln, Rötungen oder Austrocknung. Damit das nicht passiert, könnt ihr allgemein darauf achten, nicht zu stark formulierte Reinigungsprodukte zu verwenden, egal welchen Hauttyp ihr habt.

Bis sich die Haut an eine neue Pflegeroutine gewöhnt hat, kann es mindestens zwei Wochen dauern, gebt eurer Haut also Zeit. Solltet ihr jedoch eine starke negative Veränderung eurer Haut bemerken, nachdem ihr mit dem Double Cleansing gestartet seid, stoppt ihr am besten damit.

Gibt es eine Alternative zur Doppelreinigung?

Wer das Double Cleansing nicht verträgt, seine Haut aber dennoch porentief reinigen möchte, kann auf ein BHA-Peeling zurückgreifen. Das ist milder als ein AHA-Peeling und kann sogar – bei zu Unreinheiten neigender Haut – täglich genutzt werden. Achtet nur darauf, dass es richtig einzieht, bevor ihr mit dem nächsten Schritt fortfahrt. Fünf Minuten sollten genügen.

Auf ein AHA-Peeling solltet ihr dennoch nicht verzichten. Ein- bis zweimal wöchentlich angewendet, arbeitet es den Schmutz aus euren Poren heraus, sodass eure Haut wieder strahlen kann. AHA-Peelings sind perfekte Helfer bei Unreinheiten, da es unter anderem die Zellteilung anregt. Die Haut wird von den Entzündungen befreit und kann wieder atmen. Ein netter Nebeneffekt des Fruchtsäurepeelings ist der Anti-Aging-Effekt, weshalb das Peeling mittlerweile für viele Hauttypen angewendet wird.

