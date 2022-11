Duftstars 2022 Diese Parfums haben sich die Krone geholt

Am 17. November wurden wieder die "Duftstars" gekürt. Zum 30. Mal zeichnete die Fragrance Foundation Deutschland in Köln die Gewinner des Parfumpreises in verschiedenen Kategorien aus. Mit dabei sind altbekannte Lieblinge – aber auch unbekannte Schätze!

Alenka Jepsen