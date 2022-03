Welche Haarfarbe passt zu meinem Hauttyp und warum ist es auch mal wichtig, außergewöhnliche Styles auszuprobieren? Und was hat die Genetik mit unserer Haarlänge und ihrer Struktur zu tun? Mit Nane Meyer, Head of Beauty bei GALA digital, spricht der Hairstylist Dejan Garz in der neuen Folge GLOSSIP, dem GALA Beauty-Podcast, über die perfekten Haarstyles und verrät, was die drei verschiedenen Stadien mit unserem Haar machen.

Dejan Garz, 27, war als Jugendlicher leidenschaftlicher Tänzer. Er brannte jedoch nicht nur für die Choreographie, sondern auch für das Styling vor den Auftritten. Nachdem er anfing, seinem Team die Haare zu stylen, startete er in seinem kleinen Heimatdorf in Niedersachsen eine Friseurausbildung. Heute lebt und arbeitet er bereits seit fünf Jahren in Hamburg. Auch wenn die Corona-Zeit keine leichte war, nutzte der Hairstylist diese, um seinen Social Media Auftritt auszubauen: Auf Instagram folgen ihm über 100.000 Haarinteressierte, auf TikTok sind es über 400.000!

Folge 3: Dejan Garz: Die perfekte Frisur

Verschiedene Frisuren können uns ganz schön verändern. Aber welche Haarfarbe passt wirklich zu mir und wie finde ich meine perfekte Frisur? Gibt es wirklich Regeln, die wir bei der Frisurenwahl befolgen sollten? Haarstylist Dejan Garz orientiert sich zwar an Haarfarben, die auch zum Hauttyp passen, schwimmt aber immer öfter gegen den Strom und kreiert auffällige Looks. Der Haarprofi findet den perfekten Style für seine Kund:innen und verrät, warum er genau weiß, welche Handtasche sie dabei haben.

Blond, Braun oder Rot, gesträhnt, im Balayage-Look oder natürlich. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, unsere Haare zu verändern. Dejan nimmt die Beratung seiner Kund:innen ganz genau und achtet dabei nicht nur auf Gesichtsform und Hauttyp, sondern es ist für ihn essentiell zu wissen, wie die jeweilige Person wirken und auftreten möchte.

Jeder sollte seine Haare genau so tragen, wie er will!

Unsere Haarstruktur hat viel mit der Genetik zu tun. So haben die einen dünne Haare, die langsam wachsen und die anderen erfreuen sich an einer schnell wachsenden Haarpracht. Dejan erklärt, was wir uns unter den drei verschiedenen Phasen unserer Haare vorstellen können und verrät in der neuen GLOSSIP-Folge, welchen Einfluss die einzelnen Stadien der Haare auf die Dauer des Wachstums haben.

Folge 2: Dejan Garz: Drogerie vs. High-End

Die richtige Pflege für unsere Haare zu finden, kann eine echte Wissenschaft werden. Oft stehen wir vor Regalen und versuchen, Inhaltsstoffe zu entziffern, bleiben am Ende aber doch ratlos. Welche Produkte machen schöne und vor allem gesündere Haare? Und können wir auch zu günstigen Alternativen aus der Drogerie greifen? Haarstylist Dejan Garz entwirrt für uns das Durcheinander an Produkten und bringt Licht in das Dunkle der Wirkstoffe.

Shampoo, Spülung, Conditioner, Haarmasken und Leave-in Produkte – sind wirklich alle Pflegeprodukte notwendig in unserer Haarroutine und welchen Schritt sollten wir niemals überspringen? Dejan erklärt, was die einzelnen Produkte auf den Haaren bewirken und verrät, welches von ihnen den größten Effekt für gesunde Haare zaubert.

Haartools müssen geschmeidig durch die Haare laufen.

Zu einer vollständigen Haarroutine gehört bei den meisten von uns das perfekte Styling. Der Friseur weiß, dass die Drogerie auch dort eine große Auswahl an Styling-Geräten anbietet und ist auch vielen Geräten offen gegenüber. Teuer heißt nicht immer gut – oder? So oder so rät Dejan zur Vorsicht und empfiehlt, jedes Gerät vor dem Kauf erst einmal zu testen. Wie die perfekte Haarroutine aussieht, welche Produkte absolute Must-haves sind und worauf wir beim Kauf von Styling-Tools besonders achten sollten, verrät der Haarstylist in der neuen GLOSSIP-Folge.

Folge 1: Dejan Garz: Hauptsache ausgefallen – Die Haartrends 2022

Stars, Influencer:innen und Models machen es uns vor: Dieses Jahr dürfen Frisuren mal anders sein. Wie eine Zeitmaschine katapultieren sie uns in die Vergangenheit, denn es fällt auf, dass viele Looks bereits in den 90ern und 2000ern getragen wurden. So trug bereits ABBA Curtain Bangs und Pop-Ikone Britney Spears färbte sich schon Blocksträhnen. Hairstylist Dejan Garz sieht, dass diese neuaufgegriffenen Looks polarisieren und der Trend immer mehr in zwei Extreme geht: entweder natürlich oder total auffallend.

Curtain Bangs, Wolf und Buzz Cut – diese Schnitte sind auf jeden Fall nicht etwas für jede:n. Wer sich jedoch etwas trauen will, kann sich nicht nur in punkto Schnitt, sondern auch Farbe austoben. Face Framing und Highlights dürfen dieses Jahr auch bunt ausfallen. Dejan Garz kennt jedoch auch die richtigen Trends für die, die eher auf den natürlichen Look stehen. Der 27-Jährige ist Balayage-Spezialist und weiß, worauf es bei dieser Färbetechnik ankommt. Wem dieser Look steht und was seine Vorteile sind, verrät er uns.

Tragt, worauf ihr Bock habt.

Der Friseur weiß, dass es bei Trends jedoch nicht nur auf die Äußerlichkeiten ankommt. Wie geht die Haarprodukt-Landschaft mit dem Thema Inhaltsstoffe um? Der Wahl-Hamburger verrät uns, welche Bestandteile im Kommen sind und eine reichhaltige Pflege versprechen. Von welchen Frisuren wir eher die Finger lassen sollten und warum das richtige Licht im Friseursalon eine entscheidende Rolle spielt, berichtet der Experte ebenfalls in der neuen GLOSSIP-Folge.

GLOSSIP, der GALA Beauty-Podcast: Immer freitags auf Audio Now, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.