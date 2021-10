Retinol, Hyaluron, Ceramide und Niacinamide – ist der Hype um diese Wirkstoffe gerechtfertigt? Expertin Dr. med. Susanne Steinkraus verrät uns nicht nur das, sondern wagt auch einen kleinen Blick in die Beauty-Zukunft mit GALAs Head of Beauty, Nane Meyer. Welche Treatments und Geräte haben Potenzial, wie werden sich die trendy Wirkstoffe weiterentwickeln? Antworten gibt's in der neuen Folge GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast.

Dr. med. Susanne Steinkraus ist Expertin für das größte Organ des menschlichen Körpers: Unsere Haut! Seit 2015 besitzt sie eine eigene Privatpraxis in Hamburg-Harvestehude, die sich der Dermatologie, ästhetischen Medizin, Lasermedizin und der Kosmetik widmet. Mit einem renommierten Team aus Fachärzt:innen bietet Susanne Steinkraus ihren Kund:innen Behandlungen an, die mit den neusten Technologien und Methoden der Branche durchgeführt werden.

Folge 4: Trendwatch: Diese Inhaltsstoffe erleben einen Hype

Eine junge, makellose Haut – wer wünscht sich das nicht? Der Weg dahin ist jedoch nicht so einfach! Welches Produkt ist das richtige für einen und welcher Inhaltsstoff vollbringt die Wunder, die er verspricht? Auf den sozialen Medien, wie Instagram und TikTok, jagt ein Trend den nächsten – doch welcher Wirkstoff überzeugt auch die Expert:innen? Dermatologie-Profi Dr. Susanne Steinkraus weiß um Retinol, Hyaluron und Ceramide Bescheid und verrät, mit welchen anderen Pflegesubstanzen sie sich vertragen, in welcher Konzentration und wie häufig sie anzuwenden sind. Mit Insights und News vom "AMWC Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress" aus Monaco plaudert die Expertin aus dem Nähkästchen und wagt mit uns einen Blick in die Beauty-Zukunft.

Nur eine gesunde Haut kann auch eine schöne Haut sein.

Die gehypten Inhaltsstoffe der Stunde sind keine Neuheiten, sondern eher Revivals, dessen Formulierungen weiter entwickelt wurden. Auch in Zukunft wird sich dort noch einiges tun, genauso wie in den Trägersubstanzen der Produkte. Steinkraus empfiehlt weiterhin auszuprobieren und mit Hautpflege Spaß zu haben. Warum sie aber von zahlreichen Skin-Home-Tools abrät und ob es okay ist, wenn die Haut nach testen neuer Artikel auch mal brennt, hört ihr in der neuen GLOSSIP Folge.

Folge 3: Dr. Susanne Steinkraus: Das 1x1 der Haarpflege

"Du hast die Haare schön". Tim Toupet sang schon 2004 darüber und auch heute ist es eins der schönsten Komplimente, die Frauen oder Männer kriegen können – schließlich gilt die Haarpracht als gewisses Statussymbol und entscheidet darüber, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Doch was tun, wenn die Mähne genetisch veranlagt einfach platt und stumpf ist? Was, wenn die Haare extrem ausfallen? Und können Stress, Hormonumstellungen und Erkrankungen eine strukturelle Haarverwandlung mit sich ziehen?

Das Problem an der Wurzel packen

Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus weiß, dass auch Haare überpflegt werden können. Weichmacher und Silikone in Spülungen sind nämlich nicht ausschließlich unsere Freunde! Die Haarexpertin ist ein Fan von Behandlungen wie "Meso Hair Treatments" und Needlings. Wie genau diese funktionieren und warum Baby Shampoo der neue Hit ist, erfahrt ihr in der neuen GLOSSIP Folge.

Folge 2: Dr. Susanne Steinkraus: Was es mit Beautification auf sich hat

Schönheit kommt bekanntlich von innen. Um unsere Hautqualität nachhaltig zu verbessern, reicht es also nicht, regelmäßig zum/r Kosmetiker:in zu laufen. Dr. Susanne Steinkraus spricht von internen und externen Einflüssen, die es zu regulieren gilt. Es liegt also nicht alles in der Hand der Genetik. Das heißt: Lifestyle analysieren und gegebenenfalls umstellen! Laut Steinkraus ist es wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen und die eigene Haut früh kennenzulernen.

"Haut und Darm sind ziemlich beste Freunde."

Besonders wichtig: die Ernährung! Und auch da darf ausgeholfen werden. Nahrungsergänzungsmittel haben in den letzten Jahren einen großen Hype erfahren. Gerechtfertigt? "Es macht keinen Sinn irgendwelche Präbiotika einzuwerfen!", sagt Susanne Steinkraus und rät zur individuellen Beratung. Was sie vom Drip-Spa-Trend hält und was Skin Booster und Baby Botox bewirken können, hört ihr in der aktuellen GLOSSIP-Folge.

Folge 1: Dr. Susanne Steinkraus: Das 1x1 der Hautpflege

Cremes, Seren, Gels, Toners... der Kosmetikmarkt scheint aus allen Nähten zu platzen. Wie soll man da noch den Überblick behalten und die richtigen Produkte für die eigene Haut finden? Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus rät zur individuellen Betrachtung der Haut, denn nicht jeder Ratschlag trifft per se auf jede Haut zu. Ausgeschlossen sind Sonnenschutz und Hautreinigung! Ein Muss für jede und jeden von uns, denn überschüssige Talgreste des Tages wollen abgetragen werden.

"Weniger ist mehr!"

Die Hautärztin ist Fan von einem kleinen Skincare-Sortiment. Dabei sollte trotzdem nicht vergessen werden, die Pflege jahreszeiten- und hormonabhängig umzustellen. Wie viele Produkte es im Idealfall sein sollten, welche Wirkstoffe jeder Haut guttun und wie eine Hautanalyse abläuft, gibt es in der neuen GLOSSIP Folge zu hören.

