Beauty-Upgrade Physiotherapeutin verrät, was ihr über Lymphdrainage wissen solltet

von Charlotte Schwarck Welche verschiedenen Arten gibt es? Und worauf sollte ich nach meiner Behandlung achten? Mehr Klarheit rund um die richtige Lymphdrainage schafft Expertin Tina Spranz.

Tina Spranz ist auf Lymphdrainage spezialisiert und behandelt seit Mai 2022 in ihrer Praxis in Hamburg.

Das zeichnet die Lymphdrainage à la Tina Spranz aus

Von medizinischer Lymphdrainage, also der klassischen Entstauungstherapie zum Beispiel nach Operationen oder zur Prävention, bis hin zur gehypten brasilianischen Methode nach Renata Franca, die straffer und schlanker machen soll: Tina Spranz hat einige Wundergriffe auf Lager.

Medizinische vs. brasilianische Lymphdrainage

Der Unterschied zwischen beiden Techniken liege in den Griffen und der Abfolge, so Spranz. Bei der medizinischen Variante werde Gewebe mit leichter Hand verschoben, um Lymphflüssigkeit in die Gefäße einfließen zu lassen. Die brasilianische Methode setze auf eine schnellere Griffabfolge und höheren Druck, um aufgestaute Lymphflüssigkeit auszuleiten, erklärt die 32-Jährige weiter.

Die medizinische ist viel sanfter, viele empfinden es als feines Streicheln.

Die Physiotherapeutin geht weiter ins Detail: Für die brasilianische Variante beginnt sie mit ihren Patientinnen in der Rückenlage, da sich die Lymphgefäße auf der Vorderseite befinden. „Danach drehe ich sie um und massiere die Beine und den Rücken in Bauchlage. Ich bewege die Lymphflüssigkeit und leite den Abtransport ein, sodass sich der Umfang der behandelten Körperteile sofort verringert. Über die Nieren werden Flüssigkeit und Zellreste dann ausgeschieden."

Darauf sollten Sie nach Ihrer Behandlung achten

Kompressionsstrümpfe tragen, viel Wasser trinken und bewegen. „Sport oder schnelle Spaziergänge können helfen, denn das Anspannen der Muskeln übt Druck aufs Lymphsystem aus, was dann wiederum den Rückfluss fördert."

