von Melanie Wenzke Mit dem Eyeliner zu hadern, ist nichts, wofür man sich schämen muss. Genau deshalb gibt es viele Tipps und Tricks, um euch den Auftrag zu erleichtern. Auch Sängerin Ariana Grande hat einen parat – und er macht unseren Wing spitz und fein wie durch Zauberhand.

Ariana Grande ist vor allem durch ihre außerordentliche Stimme bekannt. Aber auch ihr Eyeliner ist ikonisch – ohne ihn trifft man die Sängerin äußerst selten an. Natürlich hat Ari die besten Make-up-Artists weltweit auf Kurzwahl, die ihr glamouröse Looks zaubern. Doch ihren Eyeliner zieht sie dennoch gerne selbst und das mit vollem Erfolg! Jetzt teilt sie ihren besten Trick, damit die Spitze besonders fein wird.

Eyeliner-Trick: Filigraner Wing leicht gemacht

Eine ruhige Hand beim Auftrag des Eyeliners zu bewahren, ist ein wahres Meisterwerk. Doch hat man die schmale Linie am Wimpernkranz erst mal geschafft, kommt die wahre Herausforderung: der Wing. Eine feine Spitze zu kreieren, ist dabei wohl der anspruchsvollste Part. Viele Applikatoren und Pinsel lassen einen schmalen Strich gar nicht erst zu.

Um dieses Problem zu überwinden, gibt es einen einfachen Eyeliner-Tick. Ein besonderes Tool oder Produkt braucht ihr nicht dafür, denn alles, was ihr braucht, steht euch bereits zur Verfügung: euer Fingernagel! Richtig gehört. Und so funktioniert's:

Eyeliner wie gewohnt bis zum Augenaußenwinkel auftragen. Produkt zu 80 Prozent antrocknen lassen. Den Fingernagel am Augenaußenwinkel ansetzen und nach außen verwischen.

Orientiert euch beim Winkel an eurem unteren Wimpernkranz: Wie würde dieser weiter verlaufen? Folgt dieser imaginären Linie, um den perfekten Wing zu erzielen. Wenn ihr eine dickere oder längere Spitze bevorzugt, könnt ihr erneut Produkt am Augenaußenwinkel nachtragen und so den Eyeliner, Schritt für Schritt aufbauen.

Spitzer Wing: Diese Produkte eignen sich am besten

Die Produktwahl entscheidet über Erfolg und Misserfolg, über Eyeliner oder Unfall. Anfänger:innen raten wir dazu, einen dünnen abgeschrägten Augenbrauenpinsel zu wählen und mit braunem oder schwarzem Lidschatten einen Wing zu ziehen. Für die oben genannte Wisch-Technik eignet sich jedoch ein Gel-Eyeliner am besten, weil man diesen gut bewegen kann, bis er schließlich antrocknet. Weniger geeignet ist flüssiger Eyeliner, der wenig Fehler verzeiht und sich nicht ganz so gut verwischen lässt.

Brigitte