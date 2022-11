Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: So beeinflusst Fejn jewelry die Schmuckindustrie +++ Bruna unterstützt nachhaltiges Imkereiprojekt des Jane Goodall Institute Austria.

22. November 2022

Eine wichtige Botschaft: So wird Goldabbau sicherer

Wenn wir uns für ein neues Schmuckstück entscheiden, denken wir meist nicht darüber nach, woher das Gold oder Silber eigentlich kommt, geschweige denn wie es abgebaut wird. Goldabbau ist häufig ein umweltschädlicher Prozess, da bei dem Vorhaben giftige Chemikalien wie Quecksilber, Zyanid und Arsen verwendet werden, die durch die Gewinnung des Metalls in die Luft, den Boden und in die Gewässer gelangen können. Zudem wird in der Nähe von Gold häufig Uran gefunden, was radioaktiv und damit giftig ist.

Fejn jewelry möchte auf diese Umstände aufmerksam machen, denn nicht nur der Abbau ist gefährlich, auch die Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter:innen sind schlecht, da sie vorwiegend in illegalen Minen arbeiten. Am Black Friday setzt sich das Label mit einer besonderen Aktion dagegen ein. Sie spenden 50 Prozent aller Einnahmen an die Earthbeat Foundation, welche die Arbeiter:innen unterstützt, damit sie sich ein besseres Leben aufbauen können. Damit folgt Fejn jewelry dem eigenen Ansatz, nachhaltige Entscheidungen und Wege des Konsums zu finden.

21. November 2022

Bruna: Die Kraft des Zurückgebens

Am Black Friday werfen Labels und Shops mit Prozenten nur so um sich. Das Schmucklabel Bruna geht einen Schritt weiter – und gibt der Umwelt mit einer besonderen Aktion etwas zurück. Das verantwortungsvolle Fine Jewelry Label feiert Give Back Friday.

Auch hier gibt es ab dem 24. November für Kund:innen storeweit 20 % auf alle Schmuckstücke und mit Early Access online sogar schon ab dem 23. November, doch viel wichtiger ist: Jeder Kauf am Give Back Friday kommt anteilig dem nachhaltigen Imkereiprojekt des Jane Goodall Institute Austria (JGI Austria) zugute.

Süßer Smilie-Ring von Bruna, 129 Euro © PR

Das Projekt zielt darauf ab, die Wälder und die Tierwelt in Uganda zu erhalten, indem die Bienenzucht als alternative und nachhaltige Lebensgrundlage gefördert wird. Dass Bienen für die Zukunft unseres Planeten eine entscheidende Rolle spielen, ist hinlänglich bekannt. Ohne Bienen gibt es keine biologische Vielfalt, auf die die Menschheit zum Überleben angewiesen ist.

Schmuck shoppen, dabei sparen und der Umwelt etwas zurück geben – besser geht es wohl nicht!

