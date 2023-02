von Linda Shllaku Gefühlvoll, tiefgründig und verträumt: Fische schwimmen eben nicht mit dem Strom! Und das zeigt sich auch bei ihrem Stil. Liebe Fische, hier kommt euer modisches Horoskop, das verrät, wie ihr euer schönes Innenleben auch modisch zur Geltung bringt.

Wie tickt das Sternzeichen Fische?

Wer zwischen dem 20. Februar und 20. März seinen Geburtstag feiert, ist hier genau richtig. Ihr Fische, wir sagen es euch gerade heraus: Ihr habt das Herz am rechten Fleck. Regiert vom Neptun, dem Planet der Träume, seid ihr feinfühlig und habt wunderschöne Visionen vor Augen — auch, wenn sie manchmal fernab der Realität liegen mögen. Doch, aufgepasst: Ihr legt euch eher ungern fest. Schwimmt mal hier und auch mal da. Manchmal verabschiedet ihr euch sogar für einen Tauchgang, dann versinkt ihr Fische in Gedanken und lasst euch von euren Emotionen überfluten.

Stil-Check: Hauptsache romantisch

Fische-Geborene, ihr habt eine stark ausgeprägte emotionale Ader. Das spiegelt sich auch in der Stoffwahl wider: Chiffon, Seide oder Viskose. Die Devise lautet: Hauptsache fließend und weich, eben wie Träume oder das Meer. Aber auch die Designs dürfen verspielt aussehen; Volants, Rüschen, Pailletten, Federn oder besondere Details aus Samt und Spitze versüßen jeden Look. Teure Marken? Niemals. Bei euch geht es nicht um den Status, sondern um das Gefühl, dass der Look vermittelt.

Must-Haves: Hier schwimmt der Fisch auch gegen den Strom

Date-Night, ganz romantisch: Dates sind eure Laufstege! Hier seid ihr modisch zu Hause und macht euch dafür extra schick. Wenn ihr im Alltag doch auch mal zur Jeans greift, wird in der Liebe die komplette Kitsch-Palette bedient. Eure gefühlsbetonte, leidenschaftliche Ader drückt ihr in langen Faltenröcken oder Maxikleidern aus. Aber auch Sets in Rot, Lila oder Pink verstärken euer enthusiastisches Verhalten in Amors Angelegenheiten. Oversized Blazer oder taillierte Modelle mit Puffärmeln und Vichy? Sehr gerne!

Nur ein paar Volants ... viel mehr wollt ihr Fische-Geborene doch gar nicht? Oder, vielleicht doch noch ein paar Rüschen? Der schöne, schnörkelige Stoff erinnert an die Unterwasserwelt, wie sie leibt und lebt: an Anemonen, Algen oder doch an die Flossen unserer liebsten Meeresbewohner:innen. Rüschen und Volants beflügeln aber zudem auch das Zufriedenheitsgefühl von euch Neptun-Beherrschten. Kommen dann noch Transparenz in Form einer halbdurchsichtigen Bluse oder Kragen mit Spitze hinzu, ist es vollkommen um euch geschehen.

Casual, aber gemütlich: Gefühlerfüllt verweilt ihr als Wasserzeichen eher im Inneren, das bedeutet: Mode sollte nicht nur irgendwelche Statussymbole repräsentieren — und sie muss auch nicht immer fließend und leicht sein. Als Fische könnt ihr auch anders. Wie bei der Charakter-Analyse angesprochen: Ihr schwimmt mal hier und mal da. Und Regeln sind doch dazu da, um gebrochen zu werden? Ein Casual-Fit aus Jeans, verspieltem Cardigan oder Strickpullover gilt als abwechslungsreiche Go-to-Kombi, vor allem an kälteren Tagen.