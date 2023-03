So vielseitg stylen wir die die Parachute-Hose

1 Teil, 3 Looks So vielseitg stylen wir die die Parachute-Hose

Den Parachute-Style verbinden wir vor allem mit Lässigkeit. Doch die Hose kann auch anders. Vom Freizeit-Style zum Business-Look: Wir zeigen dir, wie du das Trend-Piece unterschiedlich kombinieren kannst. Felina Wellner

Trend dürfen mittlerweile auch sportlich oder gemütlich sein; das beweist der Athleisure-Hype der vergangenen Jahre. Regelmäßig erreichen uns neue Facetten dieses Kleidungsstils. Mit der Parachute-Hose erfreut sich eine moderne Variante der Jogginghose immer größerer Beliebtheit. Anstatt uns in die Skinny Jeans zu quetschen, setzen wir in diesem Frühjahr auf den ultraweiten Schnitt und auch Low-Waist ist wieder in.

Trend-Teil: Parachute-Hose – und wie wir sie stylen

Klassischer Look in Schwarz-Weiß

Model Hailey Bieber liebt lockere Mode und besitzt auch das Parachute-Modell in verschiedenen Formen und Farben. In Weiß wirkt es besonders frisch. Das Model präsentiert eine lässige Variante mit flachen Schuhen und kurzer oversized Jacke.

Hailey Bieber ist in einem angesagten Streetstyle-Look unterwegs. © Cover-Images / imago images

Heidi Klum setzt auf eine Kombination, die nicht auf Anhieb naheliegend erscheint. Sie wählt ein zu den High Heels passendes Glitzertop und beweist zum GNTM-Auftakt wie gut Kontrastpieces harmonieren können.

Moderner Business Look

Einen eleganten Look mit diesem Trendpiece zu kreieren – das ist die Königsdisziplin! Influencerin Sonia Lyson macht vor, wie es geht: Sie wählt ein frisches Blau für die Hose und verlängert ihre Beine optisch mit schwarzen Absatzschuhen. Dazu kombiniert sie ein edles Jäckchen. Alternativ eignet sich auch ein taillierter Blazer. Die knallgelbe Tasche sorgt für einen weiteren mutigen Farbtupfer.

Haben wir euch auf den Geschmack gebracht? Zahlreiche Modelabels führen inzwischen schöne Modelle in ihren Kollektionen. Einige Beispiele haben wir euch mitgebracht.

