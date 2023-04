Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mattel begeistert mit Barbie, die das Down-Syndrom hat +++ Lochballerinas sind der Schuhtrend für den Frühling +++ Neue BH-Kampagne setzt auf Frauen unterschiedlicher Altersgruppen und Ländern

26. April 2023

Deshalb begeistert Mattel jetzt mit Down-Syndrom-Barbie

Der Spielwarenhersteller Mattel geht einen weiteren Schritt in Richtung Inkusivität und begeistert mit einer neuen Barbie, die Kindern mit Down-Syndrom ermöglicht, sich selbst in einer Barbie zu sehen. Das neue Modell kommt im verspielten Blümchenkleid, mit pinkfarbener Kette und verzaubert mit langem, aschigem Haar. Mattel-Vize-Präsidentin Lisa McKnight dazu: "Unser Ziel ist es, allen Kinder zu ermöglichen, sich in Barbie zu sehen, und zugleich Kinder dazu zu ermutigen, mit Puppen zu spielen, die nicht so aussehen wie sie selbst."

Entworfen wurde die Barbie gemeinsam mit der US-Down-Syndrom-Gesellschaft. In Zusammenarbeit wurde darauf geachtet, dass das Gesicht und der Körper den Frauen ähneln soll, die Trisomie 21 haben. Das Gesicht der neuen Barbie wirkt runder, der Nasenrücken flacher und die Augen mandelförmiger. Die deutsche Botschafterin Natalie Dedreux erklärt, weshalb dieser Schritt so bedeutend ist: "Ich finde es deswegen wichtig, dass es Barbie Puppen mit Down-Syndrom gibt, weil man Menschen so mit Down-Syndrom sichtbarer macht. Und das mehr darauf geachtet wird, weil dann merkt und sieht die Gesellschaft das sowas auch cool ist.“

25. April 2023

Lochballerinas: Dieser Schuhtrend gibt jetzt den Ton an

Schuhfans aufgepasst! Denn es gibt einen neuen Trend, der nicht nur optisch, sondern auch funktional punktet. Die Lochschuhe erinnern an klassische Ballerinas, unterscheiden sich aber im Material, denn hier zieren viele kleine Löcher die Oberseite des Schuhs. So setzen die Lochballerinas nicht nur ein modisches Statement, die Löcher sorgen ganz nebenbei auch für eine bessere Belüftung der Füße. Gleichzeitig sind sie die ideale Abwechslung zu schlichten Modellen und fallen garantiert auf. Viele Influencer:innen nutzen den Trend schon für sich. Ob sich das ausgefallene Schuhdesign jedoch dauerhaft durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

24. April 2023

Keine Models: Neue BH-Kampagne von PrimaDonna shootet mit Frauen unterschiedlicher Altersgruppen

Das Gefühl eines richtig gut sitzenden BHs ist unbeschreiblich: kein Zwicken, kein Kneifen – ein Gefühl von Freiheit. Und wer könnte das besser beschreiben, als Frauen wie du und ich? Das dachte sich das belgische Dessous-Unternehmen PrimaDonna auch und shootete zusammen mit fünf Frauen aus unterschiedlichen Altersgruppen und Ländern eine neue Kampagne. Darin zum Ausdruck kommen nicht nur wunderschöne Silhouetten, Formen und Körper sondern auch Erfahrungsberichte, aus denen Gefühle wie Dankbarkeit, Erleichterung, Stolz sprechen.

Ulrike steht für die neue Kampagne von PrimaDonna vor der Kamera. © PrimaDonna

Ein Erfahrungsbericht stammt von Ulrike, die vor etwa sieben Jahren einen BH von PrimaDonna anprobiert hat, sie sagt: "Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich trage diesen BH übrigens immer noch. Zu dieser Zeit war ich nicht so selbstsicher wie heute, aber wenn ich diesen BH anzog, fühlte ich mich wie eine Frau. Eine Frau, die stolz darauf sein kann, wer sie ist und was sie hat. PrimaDonna bedeutet für mich: Ich verdiene es, mich selbst zu lieben.“

