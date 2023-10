4 stylische Looks für den Herbst

von Helene Belz Diesen Herbst erfüllt eine bunte Vielfalt die Welt der Kurzhaarfrisuren. Ob ein lässiger Look oder eher etwas strengeres, es ist für jeden etwas dabei.

Im Moment begegnen wir öfter mal neuen Frisuren-Trends. Sowohl der Butterfly Cut als auch der Cowboy Copper sind auf den sozialen Medien viral gegangen, aber ist auch etwas für kurze Haare dabei? Wir haben für euch die coolsten Kurzhaar-Trends zusammengefasst.

1. Frisuren für kurze Haare: Claw-Clip-Looks

Frisuren, welche mit einer Spange befestigt sind, werden als Claw-Clip.Frisuren bezeichnet. Es gibt viele verschiedene Arten, doch die simpelste ist wohl, einen kleinen Dutt zu formen und die übrig gebliebenen Haare mit einer Spange zu befestigen. "Everydayscrunchie" von Instagram zeigt uns, wie es geht:

2. Bubble Braids

Einen etwas verspielteren Look wird durch die Bubble Braids kreiert. Sie ähneln einer Flechtfrisur, bestehen aber aus kleinen Abschnitten, die durch Mini-Haargummies getrennt werden. Dieser Look lässt deiner Kleiderwahl freie Wahl. Ob eher elegant oder zu einem Partylook, diese Frisur passt zu allem!

3. Space Buns

Diese kleinen Dutts sind nicht nur der echte Hingucker, sondern auch leicht nachzumachen. "Kaittnnicolee" von TikTok hat diesen Look mit ein paar simplen Locken noch verschönert. Kombiniert mit einem Spätsommerkleid bist du perfekt für den Anfang des Herbstes gekleidet und glänzt mit einem romantischen Vibe.

4. Sleek Frisuren

Wer an seinem Haarwaschtag schnell aus dem Haus muss, kann es mit einer Sleek Frisur probieren. Hierfür braucht ihr etwas Gel und einen Borstenkamm, womit ihr die Haare glatt am Kopf befestigt. Bindet man noch die Haarenden zu einem kleinen Dutt, ist die Frisur auch schon fertig. Es ist der ideale Look für ein vom Streetstyle inspiriertem Outfit, kann aber auch elegant kombiniert werden.