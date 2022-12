Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Die ultimative Frisur für markante Wangenknochen.

6. Dezember 2022

Einfacher Trick: Die Frisur sorgt für ein schlankes Gesicht

Markante Wagenknochen gelten als Schönheitsideal für Frauen. Viele brauchen für ein vermeintlich perfekt konturiertes Gesicht aber mehrere Stunden im Bad sowie teure Kosmetik-Produkte. Damit ist jetzt allerdings Schluss, denn mit diesem Styling-Hack kann jede:r seine Wagenknochen ganz einfach und ohne Schminke in Szene setzen. Was es dafür braucht? Ein neues Frisuren-Styling! Große, ausladende Wellen sind der Trick. Auch Stars wie Lucy Hale setzen voll auf diesen Look.

Für den Style kann man ganz einfach einen Lockenstab oder ein Glätteisen nutzen. Dabei müssen die Locken vom Gesicht weggedreht sein, damit die Wangen optimal betont werden – und schon ist der einfach, aber ausdrucksstarke Look perfekt.

