Alltagsfrisuren: Einfache Ideen zum Nachmachen

Der Double French Braid, oder auch der doppelte französische Zopf genannt, gehört zu den verspielten Flechtfrisuren, die einen tollen Look zaubern. Teilt eure Haare dafür in zwei Hälften. Am besten orientiert ihr euch dabei an eurem Mittelscheitel, um die Strähnen gleichmäßig aufzuteilen. Nehmt die eine Hälfte der Haare und teilt sie in drei gleichmäßige Strähnen auf. Legt anschließend die äußerste Strähne auf der rechten Seite über die mittlere Strähne und dann die linke Strähne über die rechte. Flechtet den Zopf so weiter bis zu den Haarspitzen und befestigt diese mit einem Haargummi. Auf die gleiche Weise flechtet ihr auch die andere Seite und schon habt ihr einen raffinierten Look für den Alltag.