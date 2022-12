Promis und ihre Liebe zum Bob

Der Bob ist eine der liebsten Frisuren der Promis. So viel steht fest. Wöchentlich ereilen uns Meldungen internationaler Medien, dass Star XY sich unter die Schere begeben hat und nun auf Kinnlänge performt. Alle wollen Bob. Ob auf Ohrläppchen-Niveau oder in der Variante eines Long Bob – die halbe Haarlänge ist längst keine Notlösung für feine Haare mehr, sondern ein modisches Statement. Ob jüngst Cate Blanchett, Miranda Kerr, Emma Watson oder Letizia von Spanien – die Stars entscheiden sich für Bob. Und zeigen das meist auf Instagram – gern auch live aus dem Friseursalon! Wenn ihr auch auf die beliebte Promifrisur setzen wollt, könnt ihr in unserer XL-Fotostrecke tolle Bob-Frisuren finden!

