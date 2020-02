Bob, Bob, alle Promis wollen Bob!

Natalie Portman ist Beauty-Ikone durch und durch. Klar, dass wir bei ihrem neuen Haarschnitt, den sie zum ersten Mal bei den Oscars 2020 gezeigt hat, ganz genau hinschauen. Sie trägt nicht nur irgendeinen Bob, sondern The New Bob – wie in Allure bezeichnet. Das Besondere an diesem Haarschnitt: Die Haare sind alle auf eine Länge geschnitten (hier relativ kurz) und haben in den Spitzen etwas mehr Textur. Die Haare werden hier also nicht einfach mit einem Glätteisen glattgebügelt, sondern ganz bewusst etwas griffiger und natürlicher gestylt. Wir prophezeien euch jetzt schon, diesen Style werden wir dieses Jahr garantiert seeeehr oft sehen. So lässig!