Fischgrätenzopf So leicht gelingt die hübsche Flechtfrisur!

von Stephanie Pingel Der Fischgrätenzopf braucht meist etwas Übung. Mit unserer Schritt für Schritt Anleitung im Video kannst du die hübsche Frisur aber easy nachflechten!

Er kam als Trendfrisur und ist zum Klassiker geworden: Der sogenannte Fischgrätenzopf (wird auch als Fischgratzopf oder Ährenzopf bezeichnet) gehört wohl zu den beliebtesten Frisuren. Kein Wunder, immerhin ist er dank seiner Optik, die an Fischgräten erinnert und die dem Look seinen Namen gibt, ein echter Blickfang! Die verspielte Flechtfrisur sieht nicht nur schön aus, sie zaubert auch ein bisschen Abwechslung in unsere tägliche Beauty-Routine.

Ewige Trendfrisur: Das braucht ihr für den Fischgrätenzopf

Für den Fischgrätenzopf braucht ihr nur folgende kleine Helferlein:

Bürste

Volumenpuder

Haarclip (optional)

Haargummi

Bobby Pins / Haarklemmen

Haarspray

Step by Step Anleitung für den Fischgrätenzopf

Zugegeben: Ganz einfach ist der Fischgrätenzopf für Anfänger und Anfängerinnen nicht. Doch mit ein bisschen Übung und Geduld hast du den Dreh für die Flechttechnik bestimmt bald raus und kannst den Zopf leicht nachflechten. Hier kommt unsere Schritt für Schritt Anleitung:

Bürste deine Haare auf die Seite, auf der du den Fischgrätenzopf flechten möchtest.

Nutze etwas Volumenpuder, damit dein Haar griffiger wird – das erleichtert die Flechtarbeit. Du hast kein Volumenpuder zur Hand? Stylingspray oder Trockenshampoo haben den gleichen Effekt!

Klemme dein Haar mit einem Haarclip oder einem Haargummi wie zu einem tiefen Pferdeschwanz an der Seite am Nacken fest, damit es in der gewünschten Position bleibt.

Jetzt kommt die Flechttechnik: Starte damit, dass du dein Haar in zwei Partien abtrennst.

Nimm nun außen von der rechten Haarpartie eine schmale Strähne und lege sie über die dicke linke Strähne.

Wiederhole den Schritt auf der linken Seite: Nimm also eine schmale Strähne von der Außenseite der linken Haarpartie und lege sie über den dicken rechten Haarstrang. Auf diese Weise entsteht das typische Fischgrätmuster.

Flechte den Zopf bis zu den Haarspitzen weiter und fixiere ihn mit einem Haargummi. Achte darauf, dass du dieses wirklich festziehst, damit es nicht von den Haaren rutscht!

Damit der Fischgrätenzopf voluminöser aussieht, kannst du die einzelnen Strähnen mit den Fingern nun noch ein wenig auseinanderziehen.

Jetzt kannst du den oberen Haarclip entfernen und dem Zopf mit Haarspray mehr Halt verleihen.

Hier im Video kannst du dir jeden Schritt noch einmal einzeln ansehen, um den Fischgrätenzopf gut nachmachen zu können:

Profi-Tipps für den Fischgrätenzopf

Damit der Fischgrätenzopf am Ende so aussieht, wie du ihn dir vorstellst, helfen folgende Tipps:

Meistens hat man eine Seite, auf der man die Stränge besser flechten kann als auf der anderen. Einfach mal ausprobieren. Wähle am besten immer diese Seite, damit das Endergebnis besonders ordentlich geflochten wird.

Achte darauf, dass die einzelnen Strähnen immer in etwa die gleiche Dicke haben, damit der Fischgrätenzopf am Ende gleichmäßig aussieht. Dabei gilt: Wenn man eher mit dünnen Strähnen flechtet, wirkt der Zopf fein und schmal, durch dickere Haarpartien wirkt das Zopfmuster eher lockerer.

Den Fischgrätenzopf kannst du sowohl mit einem Mittelscheitel als auch mit einem Seitenscheitel nachstylen. Bei einem Seitenscheitel wird der Zopf auf der entgegengesetzten Seite geflochten, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Du hast sehr dünnes Haar und wünschst dir ein bisschen zusätzliches Volumen? Dann kannst du einzelne Haarsträhnen und das Deckhaar ein bisschen antoupieren. Aber Achtung: Das ist nicht sehr gesund für das Haar und kann Spliss fördern. Deshalb lieber nicht öfter als einmal pro Woche machen!

