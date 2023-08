Flechtfrisuren sind einfach immer ein Hingucker – und lassen sich leichter umsetzen, als man denken würde. Wir haben die besten Ideen und Anleitungen!

Sie sind einfach immer ein echter Hingucker und wirken sehr feminin: Wir lieben Flechtfrisuren! Wenn du aber denkst, geflochtene Haare seien nur etwas bei einer langen Mähne, dann wollen wir an dieser Stelle direkt mal Entwarnung geben: Auch bei kurzen Haaren lassen sich zauberhafte Flechtfrisuren kreieren. Und das Beste: Je nachdem, für welchen Flechtzopf du dich entscheidest, bewährt sich dein Style sowohl bei einem festlichen Anlass wie beispielsweise einer Hochzeit als auch im Alltag.

Flechtfrisuren sind ein ungebrochener Trend

Wir staunen immer wieder, wie vielfältig Flechtfrisuren sind. Keine Angst, Haare flechten ist keine olympische Disziplin, Flechtfrisuren selber zu machen ist ganz leicht. Das Beste an ihnen: Sie liegen immer im Trend und sehen einfach stilvoll und besonders aus. Dabei ist es egal, ob du einen eleganten, romantischen oder lässigen Look kreieren möchtest. Besonders praktisch: Für alle Frisuren brauchst du lediglich deine Hände und ein paar Haargummis oder Haarnadeln. Der Lockenstab bleibt heute mal im Badezimmerschrank!

Geflochtene Zöpfe, ein Dutt oder Chignon wirken durch die Flechttechniken immer stylisch. Auch wenn sie früher ein eher biederes Image hatten, sind sie heute einewunderschöne Möglichkeit für langes, mittellanges oder kurzes Haar, das man kreativ tragen möchte. Und natürlich lassen sich damit auch tolle Dirndl-Styles und fesche Oktoberfest-Frisuren zaubern. Geflochtene Braids, vor allem Boxer Braids, gehören aktuell zu den großen Frisurentrends. Aber auch Flecht-Chignons oder ein Pferdeschwanz mit eingeflochtenen Strähnchen sind mega trendy.

Flechtfrisuren: So gelingt das Styling

Keine Flechtfrisur dieser Welt ist ein Grund, vor Ehrfurcht zu erstarren – Zöpfe flechten ist gar nicht so kompliziert, wie man im ersten Moment vermuten könnte. Tatsächlich beruht die Technik auf einer einfachen Flechtmethode, die lediglich je nach Stil ein wenig abgewandelt wird: Rechte und linke Strähne immer wieder über die Mitte legen – alles ganz einfach! Gerade lange Haare lassen sich so immer wieder neu stylen.

Dass Flechtfrisuren kein mädchenhaftes Image mehr haben, beweisen diverse Trendfrisuren von den Laufstegen, Instagram, Pinterest, Fashionportalen und Blogs: Flechtdutt, Französischer Zopf, Wasserfallzopf oder Fischgrätenzopf – wir haben jede Menge Inspirationen für eure Köpfe gesammelt.

Ob rockig, romantisch oder verspielt – bei unseren Ideen ist wirklich alles dabei. Und wer noch ein bisschen Hilfestellung braucht, findet nun einfache Anleitungen für die gängigsten Flechtfrisuren:

Französischer Zopf

© Africa Studio / Adobe Stock

Der klassische Französische Zopf, auch als Bauernzopf bekannt, sieht kompliziert aus, lässt sich mit etwas Geduld aber einfach umsetzen. Er wird geflechtet, indem immer wieder einzelne Strähnen von der Seite dazu genommen und mit eingeflochten werden. Ganz nach Belieben kann er sowohl an der Seite als auch am Hinterkopf oder Oberkopf beginnen. So gelingt ein Französischer Zopf:

Teile die obere Haarpartie in drei gleich große Strähnen auf – und dann wird geflochten! Nimm die linke Strähne und lege sie über die mittlere. Nimm danach die rechte und lege sie ebenfalls über den neu gewonnenen mittleren (ehemals linken) Haarstrang. Nimm in der nächsten Runde zu den außen liegenden Strähnen jeweils eine neue von der Seite hinzu und fahre mit dem Flechten fort. Bei jeder neuen Runde werden weiter seitliche Haare mit eingeflochten, sodass die Stränge nach und nach immer dicker werden. Wenn du im Nacken angekommen bist, flechte einfach bis zu den Haarspitzen herunter. Fertig ist die klassische Flechtfrisur!

Seitlich geflochtener Zopf

© metamorworks / Adobe Stock

Ein Flechtzopf sieht einfach immer schön aus – zum besonderen Hingucker wird er aber, wenn er seitlich und im französischen Stil geflochten wird. Das verleiht dir einen asymmetrischen Look, an dem niemand vorbeischauen kann. Extra Tipp: Zupfe die geflochtenen Haare ein wenig auseinander, um sie voluminöser erscheinen zu lassen. Hier kommt die Anleitung:

Kämme die Haare gut durch und ziehe einen Seitenscheitel auf der gegenüberliegenden Seite zu der, an der du flechten möchtest. Heißt: Möchtest du den Flechtzopf am Ende links haben, ziehst du den Seitenscheitel rechts. Trenne eine schmale Strähne entlang des Scheitels ab und teilen sie in drei gleichgroße Partien ein. Jetzt wird klassisch geflechtet: Beginne mit der Strähne, die deinem Gesicht am nächsten ist und lege sie über die mittlere. Lege dann die hintere Strähne über die Mitte. Nimm nun erneut die Strähne, die deinem Gesicht am nächsten ist und lege sie erneut über die mittlere, nimm dabei aber ein paar neue Haare hinzu. Achtung: Fahre mit dem Finger durch die Haare hindurch, um den neuen Haarstrang richtig abzutrennen, sonst gibt es Knoten! Mache das gleiche noch mal mit der hinteren Haarsträhne und nimm auch hier weitere Haare hinzu. Flechte abwechselnd alle Seiten bis zum Nacken – dann sollten alle Haare im Zopf verflochten sein. Flechte bis zu den Haarspitzen weiter, befestige den seitlichen Flechtzopf mit einem Haargummi.

Fischgrätenzopf

Beim Fischgrätenzopf wird das Haar in zwei gleichgroße Strähnen getrennt, die immer wieder in sich mittig geteilt und geflochten werden. Die Frisur zählt nicht unbedingt zu den einfachsten der Flechtzöpfe, aber mit etwas Geduld und unserer Anleitung wird sie dir sicherlich gelingen – und belohnt wirst du mit einem romantischen Look! Tipp: Die Haare sollten für den Fischgrätenzopf wenigstens schulterlang sein. Für den Anfang gelingt der Zopf am besten, wenn du alle Haare in einem Zopfgummi am Hinterkopf zusammenfasst. Geübte können das Zopfgummi weglassen. Und so geht es:

Die Haare in zwei gleichmäßige Stränge aufteilen. Danach werden einige Haare von der linken Seite des linken Stranges aufgenommen und dem rechten Strang hinzugefügt. Anschließend ganz rechts eine Strähne des rechten Stranges nehmen und dem linken Strang hinzufügen. Wichtig: Damit es gleichmäßig wird, sollten die abgeteilten Haarsträhnen möglichst immer gleich dick sein. Am Ende den Zopf mit einem Haargummi oder einem Band befestigen.

Boxer Braids

© maykal / Adobe Stock

Diese Frisur wird tatsächlich von den Profis beim Boxen getragen – ist aber auch im Alltag ein echter Hingucker! Für die Boxer Braids wird das Haar ab dem Mittelscheitel geteilt und im klassischen französischen Zopf vom Oberkopf weggeflochten. Hier kommt die Anleitung:

Das Haar wird zunächst ordentlich gekämmt. Ziehe dann mit einem Stilkamm einen Mittelscheitel, der bis zum Nacken reicht. Teile deine Haare in zwei gleichgroße Partien ein. Binde einen davon zunächst kurz nach hinten, damit er beim Flechten der anderen nicht stört. Tipp: Rechtshänder starten der Einfachheit halber rechts mit dem Flechten, Linkshänder links. Teile die erste Partie in drei dünne Strähnen. Anders als beim klassischen Flechten werden die seitlichen Strähnen aber nicht über, sondern jeweils unter die Mittlere gelegt – wie beim Dutch Braid. Fahre mit dem Flechten so fort, nimm aber jeweils wie beim Französischen Zopf einzelne Seitenstränge hinzu, um immer mehr Haare in die Frisur einzuflechten. Im Nacken angekommen kannst du den Zopf entweder schon zusammenbinden oder bis zu den Haarspitzen weiterflechten. Fixiere den ersten Boxer Braid mit einem dünnen Haargummi und flechte die zweite Haarpartie auf die gleiche Weise. Fixiere beide Zöpfe zum Schluss mit Haarspray.

Wasserfall-Zopf

Das Beste am Wasserfall-Zopf: Er eignet sich auch bei kürzeren Haaren. Diese romantische und verspielte Frisur kreierst du, indem du dein Haar seitlich am Kopf entlang flechtest, aber bei jeder Runde eine der Strähnen einfach fallen lässt und dafür eine neue aufnimmst. So geht es:

Bürste deine Haare und ziehe ganz nach Wunsch einen Mittel- oder Seitenscheitel. Starte auf der rechten Seite, greife eine etwas dickere Strähne und teile sie in drei Stränge auf. Überkreuze die Strähnen nun wie beim klassischen Flechten. Jetzt kommt die Neuerung: Lasse den unteren Strang los und damit einfach hängen, nimm dir dafür einen neuen unteren Haarstrang und lege ihn über den Zopf. Flechte so weiter bis ungefähr zur Mitte des Hinterkopfes. Dort wird der Wasserfall-Zopf mit einem Haargummi fixiert. Wenn dir die Frisur so gefällt, kannst du die restlichen Haare offen lassen. Alternativ kannst du aber auch auf die gleiche Art auch die andere Kopfseite flechten. In diesem Fall hast du am Ende zwei seitliche Zöpfe, die am Hinterkopf aufeinandertreffen und dann zusammengebunden werden können.

Geflochtener Half Bun

© Mila Supinskaya / Adobe Stock

Besonders lässig ist der sogenannte Half Bun, der sich am besten mit etwas längeren Haaren stylen lässt. So klappt die halboffene Frisur im Handumdrehen:

Bürste deine Haare nach hinten aus dem Gesicht. Teile nun das Deckhaar mit beiden Zeigefingern, indem du von den Ohren bis zum Hinterkopf fährst. Binde die Haare in deiner Hand nun zu einem Zopf zusammen. Diesen Zopf teilst du wiederum in drei Partien und flechtest ihn klassisch nach unten. Nun legst du den Zopf wie zu einem Haarkranz einmal im Uhrzeigersinn um das Haargummi und steckst ihn mit mehreren Haarnadeln oder Haarspangen fest.

Tipp: Willst du den Half Bun beispielsweise für eine Hochzeit etwas schicker stylen, kannst du das Deckhaar auf die französische Art flechten und dann erst den Dutt ansetzen.

Geflochtener Dutt

© alter_photo / Adobe Stock

Grundsätzlich funktioniert der geflochtene Dutt ähnlich wie die geflochtene Half Bun-Variante. Dadurch, dass er vollständig ist, wirkt er aber edler und ist beispielsweise die perfekte Frisur für ein Abendessen im schicken Restaurant. Hier kommt die Anleitung:

Kämme deine Haare nach hinten und binde einen vollständigen Zopf. Greife dir einen dickeren oberen Haarstrang aus diesem Zopf und flechte ihn klassisch nach unten. Tipp: Zupfe das geflechtete Haar etwas auseinander, damit es mehr Volumen bekommt. Fasse das noch offene Haar zusammen und drehe es zu einem Dutt, der am besten mit Haarnadeln fest gesteckt wird. Wickle nun den geflochtenen Zopf um den Dutt und stecke auch diesen fest. Fertig!

Du wünscht dir noch mehr kreative Frisurenideen? Hier verraten wir, wie ein Dutch Braid geflochten wird. Hast du es eilig, sind schnelle Frisuren wie diese praktisch. Außerdem verraten wir, welche Frisuren mit Brille toll aussehen.