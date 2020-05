Flechtfrisuren für lange Haare: Die schönsten Ideen

Flechtfrisuren haben immer etwas Kunstvolles: Egal ob ein simpler geflochtener Zopf, Fischgrätenzopf, Französischer Zopf oder Bauernzopf – geflochten werden deine langen Haare zum Blickfang und verschaffen dir garantiert einen stylischen Auftritt!

Flechtfrisuren: So geht’s

Um dein Haar zu flechten, unterteilst du es in drei gleichgroße Strähnen. Anschließend legst du jeweils abwechselnd nacheinander die jeweils äußeren Haarsträhnen über die mittlere Strähne. Generell solltest du lieber etwas fester flechten, so bekommt das Haar mehr Halt. Nachdem der geflochtene Zopf festgebunden ist, kannst du ihn immer noch etwas auseinanderziehen. In diesem Rhythmus fährst du fort, bis die gewünschte Länge erreicht ist und befestigst den geflochtenen Zopf mit einem Haargummi. Wer möchte, sprüht am Schluss noch etwas Glanzspray auf.

Tipp: Schaue beim Flechten nicht in den Spiegel. Konzentriere dich lieber nur auf das Flechten an sich – so gelingt die Technik besser.

Flechtfrisuren für lange Haare: Die 6 beliebtesten Frisuren

Französischer Zopf – très chic!

Ein romantischer Touch ist dir mit einem Französischen Zopf gewiss! Hierfür werden während des Flechtens immer wieder einzelne Strähnen an der Seite hinzugenommen und eingeflochten. Die Technik des Französischen Zopfes bildet die Grundlage für Boxer Braids.

Boxer Braids – Flechtfrisuren mit Coolness-Faktor

Von der Sportfrisur bis auf den Laufsteg – Boxer Braids gehören zu jenen Flechtfrisuren, die Coolness mit Stil vereinen! Die Frisur gelingt, indem du einen strengen Mittelscheitel ziehst und auf beiden Seiten einen Französischen Zopf flechtest. Dafür beginnst du jeweils mit drei Strähnen oberhalb der Stirn und nimmst während des Flechtens einzelne Strähnen auf.

Wasserfall-Frisur: Für den glanzvollen Auftritt

Bei der Wasserfall-Frisur legst du ein kunstvolles Flechtwerk hin und trägst deine Haare trotzdem offen! Der Trick beim Flechten ist hier, dass die Strähnen vorn einzeln fallen gelassen werden und dafür eine neue Haarsträhne darunter aufgenommen wird. Wir die Frisur gelingt, siehst du hier:

Fischgrätenzopf: Lässiger Charme

Die Flechtfrisur mit dem gewissen Etwas! Für den Fischgrätenzopf unterteilst du deine langen Haare in zwei Strähnen. Nimm von dem rechten Strang eine dünne Haarsträhne und führe sie über den Strang hin zum linken Teil des Zopfes. Links wiederholst du die Technik: Trenne ganz links eine Haarsträhne ab, führe sie über den linken Strang hin zum rechten. Fahre fort, bis du auf der gewünschten Länge angelangt bist. Berücksichtige, dass die Strähnen immer gleich dick sein sollten, um ein gleichmäßiges Muster zu erhalten. Mit besonders dünnen Strähnen wird der Zopf feinteiliger.

Gretchenfrisur: Verspielt und trotzdem elegant

Die Gretchenfrisur ist sowohl alltags- als auch ausgehtauglich! Ziehe dafür einen Mittelscheitel und flechte zu beiden Seiten des Kopfes zwei einfache Zöpfe. Binde diese mit dünnen Haargummis fest. Lege anschließend die geflochtenen Zöpfe so um deinen Kopf, dass ein Haarkranz entsteht, den du mit Haarnadeln fixierst.

Holländischer Zopf: Dutch Braid

Der Dutch Braid ist einfacher als gedacht: Teile deine Haare in drei Strähnen. Lege die äußeren Strähnen beim Flechten nicht über, sondern unter die mittlere Strähne und fahre so fort, bis du am Zopfende angelangt bist.

Flechtfrisuren für lange Haare: Noch mehr Tutorials

Flechtfrisuren für lange Haare: Tipps & Tricks

Am besten gelingen Flechtfrisuren, wenn dein Haar nicht frisch gewaschen ist. Deine Haare sind dann griffiger und lassen sich besser flechten. Um noch mehr Griffigkeit in das Haar zu bringen, kannst du gegebenenfalls etwas Sea Salt Spray aufsprühen.

Kämme deine Haare gründlich. Zum Kämmen eignet sich idealerweise eine antistatische Bürste, die das Aufladen der Haare verhindert. Das erleichtert dir das Flechten ungemein! Außerdem solltest du das Haar schon in die jeweilige Richtung kämmen – je nachdem, ob du einen Mittel- oder Seitenscheitel möchtest, oder das Haar gänzlich nach hinten gekämmt werden soll.

Lege dir Haargummis und Spangen parat – schließlich möchtest du am Schluss nicht deine aufwendige Flechtfrisur fallenlassen, nur um dich mal eben auf die Suche zu begeben …

