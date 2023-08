So gelingt uns die klassische Flechtfrisur in 5 Minuten!

Französischer Zopf So gelingt uns die klassische Flechtfrisur in 5 Minuten!

von Stephanie Pingel und Karolina Hering Ein Französischer Zopf sieht super romantisch aus. Wie wir ihn – ohne Hilfe – selbst flechten? Das zeigen wir in unseren Tipps und Tricks!

Ein Französischer Zopf (auch: Bauernzopf) ist ein echter Klassiker unter den romantisch-verspielten Flechtfrisuren. Allerdings befürchtet man schnell, sie wäre aufwendig und schwierig zu flechten – und das ist sie im ersten Moment auch. Deshalb lassen wir uns den Zopf gern von Freund:innen oder dem Profi stylen. Mit unseren Tricks und Tipps bekommt ihr den Französischen Zopf aber auch ganz alleine hin!

Französischer Zopf: Woher stammt die dauerhafte Trendfrisur?

Wie wahrscheinlich schon vermutet, kommt die Flechttechnik für diesen Zopf aus Frankreich und wird dort schon seit Jahrhunderten so frisiert. Der Französische Zopf hat Tradition! Man kennt die Variante auch als French Braid oder Invisible Braid. Die Frisur sitzt stabil und bleibt lange in Form, daher kann sie, wenn sie einmal geflochten wurde, sogar bis zu mehreren Tagen getragen werden. Ob als Brautfrisur oder für den Abiball – der Französische Zopf passt zu vielen Gelegenheiten.

Wer kann den Französischen Zopf tragen?

Im Prinzip können diese Flechtfrisur alle Personen mit einer Haarlänge ab Schulterhöhe tragen, die ein wenig Geschick in ihren Fingern haben. Ob ihr normalerweise einen Seiten- oder Mittelscheitel tragt, ist dabei auch egal, denn das Deckhaar wird ohnehin über den Oberkopf nach hinten gekämmt. So gelingt die Frisur bereits in fünf Minuten!

Anleitung: Schritt für Schritt zum Französischen Zopf

Es gibt zwei Varianten – eine, bei der der Zopf am Oberkopf beginnt, und eine, die erst am Hinterkopf geflochten wird. Wir erklären die erste Variante Step by Step:

Kämmt eure mit einer Bürste oder einem Stielkamm Haare nach hinten, sodass keine Strähnen mehr verknotet sind. Wählt eine große Strähne eures Deckhaares und teilt diese Haarpartie ab dem Haaransatz in drei gleich große Haarsträhnen. Jetzt kommt das Flechten: Legt die linke Strähne über die mittlere, sodass die linke Partie nun in der Mitte liegt. Als nächstes legt ihr die rechte Strähne über die mittlere, bis die rechte Haarsträhne in der Mitte liegt. Nun nehmt ihr eine neue linke Strähne dazu und legt sie wieder über die Mitte. Jetzt nehmt ihr auch eine neue rechte Strähne dazu und legt sie auch wieder mit über die Mitte. Ihr wiederholt die Schritte, bis ihr keine seitlichen Strähnen mehr habt. Achtet darauf, dass die Strähnen ungefähr gleich dünn sind. Locker und ganz normal zu Ende flechten und mit einem Haargummi fixieren. Fertig!

Im Video könnt ihr euch die Schritte des Flechtens ganz in Ruhe anschauen:

Was Anfänger und Anfängerinnen über die Flechttechnik noch wissen sollten

Ihr versucht euch zum ersten Mal am Französischen Zopf? Dann helfen euch beim Flechten folgende Tipps, damit die Frisur wirklich gut gelingt und sich die einzelnen Haarsträhnen nicht verknoten:

Einen Zopf zu flechten gelingt leichter, wenn ihr euer Haar nicht frisch gewaschen habt. Ungewaschenes Haar besitzt mehr Griffigkeit und Stand.

Um den Effekt zu verstärken und einem fettigen Ansatz vorzubeugen, empfehlen wir, vor dem Flechten Trockenshampoo, Salzspray oder Babypuder zu benutzen.

Spezielle Braid Lotions geben dem Haar für Flechtfrisuren bessere Standfestigkeit. Sie können aus etwa 15 Zentimetern Entfernung auf den Ansatz und auch in die Längen gesprüht werden. Danach kurz einwirken lassen und gründlich ausbürsten.

Mehr Zeit einplanen! Sollten eure Finger nicht so geübt in Flechtfrisuren wie dem Bauernzopf sein, dann sucht euch ein größeres Zeitfenster, in dem ihr ganz in Ruhe den Zopf ausprobieren könnt.

Flechtet den Französischen Zopf fest und eng anliegend am Kopf.

Falls die Haare anfangen zu ziepen, kann der Zopf im Nachhinein gelockert werden und ihr könnt ein paar Strähnen herauszupfen.

Haarspray und schmale Bobby Pins fixieren den Zopf und sorgen für einen langen Halt.

Noch mehr Trendfrisuren: Der Französische Zopf weitergedreht

Natürlich können wir uns mit dem französischen Zopf auch verschiedene Frisuren stylen, so zum Beispiel die eingedrehte Schnecke. Oder Boxer Braids, den Wasserfallzopf, den Fischgrätenzopf oder den seitlich geflochtenen Gretchenzopf. Hier können wir euch noch mehr tolle Ideen für Flechtfrisuren anbieten!