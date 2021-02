Französinnen lieben French Girl Hair – wetten, ihr auch?

Ob Kleidung, Haare oder Make-up – in Sachen Stil geben die Französinnen einfach den Ton an. Der neueste Beweis: das sogenannte French Girl Hair aka die coolste Frisur für 2021.

Es ist ein offenes Geheimnis – wir liieben die Französinnen und ihr einzigartiges Gespür für Mode. Doch nicht nur in Sachen Kleiderschrank haben unsere Nachbarinnen das gepuderte Näschen vorn, auch beim Thema Haare lassen wir uns nur zu gerne inspirieren. In diesem Sinne: Sagt Bonjour zum French Girl Hair!

Super stylisch und lässig zugleich – das beschreibt die Trendfrisur 2021 wohl am besten. Die Basis für die Lieblingsfrisur von It-Girls wie Jeanne Damas oder Sabina Socol ist ein Longbob, der nicht zu akkurat daherkommen darf. Der Bob ist aber nur die halbe Miete des French Girl Hairs. Für den mädchenhaften Twist sorgt ein fransiger Pony, der locker in die Stirn fällt und wie ein Jungbrunnen sorgt. Dazu sagen wir nur eines: Oui, oui, oui!

French Girl Hair überlassen wir einem Profi

Klingt easy? Ist es leider nicht! French Girl Hair ist definitive nicht dazu geeignet, selber zu Hause Hand anzulegen. Denn so unperfekt der Schnitt auch aussieht, so perfekt muss er geschnitten werden. Statt einer scharfen Kante werden die Spitzen mit einem Messer so in Form gebracht, dass ein leicht fransiger Look entsteht. Die Haare wirken dadurch leichter und erhalten diese typische französische Nonchalance.

Die eigentliche Königsdisziplin ist aber der Pony. Das Besondere: Er verschmilzt quasi mit dem restlichen Haar. Für diesen Effekt braucht es aber handwerkliches Geschick. Die Seiten des Fringes sind länger als die Vorderparte und liegen sanft auf den Wangenknochen auf. So entsteht ein fließender Übergang, der super lässig wirkt. Außerdem gilt: Je länger das Haar im Allgemeinen ist, desto länger darf die Seitenpartie des Ponys sein.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

So stylt ihr French Girl Hair

Den Schnitt überlassen wir den Profis, beim Styling braucht ihr dafür keinen Meistertitel im Friseur-Handwerk. Französinnen verzichten darauf, ihre Frise stundenlang zu bearbeiten und lassen ihre Mähne am liebsten lufttrocknen. Wer auf die Extraportion Volumen nicht verzichten möchte, der kann seine Haare auch locker in alle Richtungen föhnen. Achtet nur darauf, dass eure Haare nicht den Out-of-Bed-Charakter verlieren. Eine akkurate Frisur gehört nicht zum Styling-Repertoire der French-Girls! Jetzt noch etwas Texture Spray ins Haar, alles kurz mit den Fingern durchwuscheln – et volià!

Affiliate Link Moroccanoil: Dry Texture Spray Jetzt shoppen 26,10 €