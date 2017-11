Kate mit neuer Frisur: Ist die echt? Nein, das ist ein Faux Bob! 💁🏻

Glatt und glamourös? Geht natĂŒrlich auch, wie uns das Styling von Leighton Meester zeigt. Bei glatten Haaren ist es am einfachsten, die PonystrĂ€hnen gar nicht erst mit in den Zopf einzubinden, sondern zuvor abzuteilen. Falls sich einzelne StrĂ€hnen lösen wie hier am Hinterkopf, kann man diese am besten einzeln einschlagen und mit einer Haarnadel befestigen. Ein paar Klammern gehören bei diesem Styling also unbedingt in die Handtasche.