Hair Tinsel Der glitzernde Haartrend für die Silvesterfeier

von Jasmin Rahimi Anray Ihr sucht noch nach einer Möglichkeit, eurem Silvester-Look das besondere Etwas zu geben? Dann ist der Hair Tinsel-Trend vielleicht genau das Richtige.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und was uns neben der Frage, wo wir das neue Jahr einläuten, wohl am meisten beschäftigt, ist die Frage, was wir anziehen werden. Silvester ist die Nacht, an der wir uns gerne auffälliger kleiden dürfen. Ob glitzerndes Make-up, Paillettenkleider, Gold oder Silber – alles Glamouröse ist erlaubt.

Hair Tinsel: Diese Frisur ist ein wahrer Hingucker

Auch bei der Frisur darf gerne Neues probiert werden. Auf TikTok gibt es bereits seit geraumer Zeit einen Trend, der sich Hair Tinsel nennt. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das "Lametta-Haar". Doch was ist genau mit glitzerndem Haar gemeint? Tatsächlich handelt es sich hierbei um keinen neuen Trend, denn Hair Tinsel gab es sogar schon in den 90er-Jahren. Im Video erklären wir euch den Trend und wie ihr ihn ganz einfach nachmachen könnt.

Verwendete Quelle: instyle.com, TikTok.com