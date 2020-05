Holographic Hair: Der bezauberndste Haartrend 2020

Dieser Haartrend macht auf Instagram gerade seine Runde: In allen Regenbogenfarben strahlen seit Neuestem die Haare unter dem Hashtag Holographic Hair und bescheren ihren Trägern garantiert einen schillernden Auftritt. Der Farbverlauf zieht dabei automatisch jeden in seinen Bann, denn bei so vielen schimmernden Farben fühlen wir uns automatisch an Lichtstrahlen erinnert.

Was ist Holographic Hair?

Um Holographic Hair zu erhalten, werden leuchtende Tönungen in gleichmäßigen Abständen abwechselnd auf das Haar aufgetragen. Der Trick dabei ist, dass sich die Farben während der Einwirkzeit nicht vermischen. Dennoch müssen fließende Farbübergänge geschaffen werden, sodass ein sanfter Farbverlauf entsteht.

Für funkelndes Holographic Hair sollte man auf jeden Fall den Fachmann ranlassen! Denn nur mit Professionalität, ausreichend Erfahrung und Zeitaufwand kann die Technik gelingen. Und ihr wollt ja nicht einen verpfuschten Farbverlauf haben! Also, Holographic Hair beim Haarstylist oder Profi machen lassen und sich anschließend über einen schillernden Regenbogenkopf freuen!

Darum lieben wir den Haartrend Holographic Hair

Ein schimmernder Auftritt ist euch mit Holographic Hair garantiert … So schön hat bisher wahrlich noch niemand die Farben des Regenbogens eingefangen! Dabei könnt ihr euch austoben zwischen Neon- und Pastelltönen.

Holographic Hair toppt alle bisher da gewesenen Farbtrends – zumal der Farbverlauf auch direkt eine optische Täuschung mit 3D-Effekt hervorruft.

Ob Diagonal oder horizontal, ob einzelne Highlights oder Strähnen, ob partiell oder über den gesamten Schopf – mit dem Haartrend könnt ihr auf jeden Fall eurer Kreativität Ausdruck verleihen und euer Haar märchenhaft zum Funkeln bringen.

Tipp: Besonders toll sieht Holographic Hair bei blonden Haaren aus!

So pflegt ihr Holographic Hair

Der Haartrend liefert uns nur deshalb stetige Wow-Effekte, weil die Farben so ausdrucksstark sind. Häufiges Haarewaschen kann entsprechend schnell den Glamour-Look zerstören. Wascht eure Haare daher so selten wie möglich und wenn dann am besten mit speziellen Farbschutz-Shampoo. Alternativ kann auch mal ein Trockenshampoo herhalten.

