Kurzhaarfrisuren für Frauen ab 50 – die schönsten Looks

Kurzhaarfrisuren für Frauen ab 50: Bob

So wie wir uns verändern und weiterentwickeln, so ändern sich auch unsere Haare mit den Jahren. Sie dünnen aus, werden trockener, färben sich langsam grau. Mit einem Kurzhaarschnitt kommt aber wieder mächtig Schwung in die Haare! Bob-Frisuren gehören zu den Klassikern. Besonders für die Frauen, die sich nicht gänzlich von ihrer Mähne trennen möchten, ist der Bob oder der Long Bob (auch Lob genannt) der perfekte Kompromiss. Auch der Bob kann variiert werden, in der Länge, angestuft, mit Pony oder ohne. Mehr geht nicht!

Kurzhaarfrisuren für Frauen ab 50: Pixie

Wer es noch pflegeleichter und frecher wünscht, ist mit einem Pixie Cut gut beraten. Ob glatt, gestuft, fransige Spitzen oder Locken, sehr kurzes oder längeres Deckhaar – der Haarschnitt ist äußerst wandelbar. Er kann sehr elegant, aber auch sehr lässig gestylt werden. Der Pixie Cut ist ideal für feines Haar, da er schnell Volumen zaubert. Aber auch dickes Haar lässt sich mit dem Schnitt gut in Form bringen.

Kurzhaarfrisuren für Frauen ab 50: Pony

Ist der Wunsch da, sich etwas jünger zu machen, kann ein Pony Wunder bewirken. Das muss kein strenger geradliniger Pony direkt über den Augen sein, ein seitlicher, halbvoller oder fransiger Pony wirkt viel lockerer.

Gut zu wissen: Ein stufiger Schnitt umspielt das Gesicht und macht einen Look lebendiger.

