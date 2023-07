Kurzhaarfrisuren sind nicht nur praktisch, sie sehen auch einfach toll aus und sind modern. Ob kurzer Pagenschnitt, Garcon, Pixie, Undercut, wuschelige Tolle mit durchgestuftem Deckhaar, Pilzkopf oder streng geometrische Ponypartie – unsere Frisuren beweisen, wie raffiniert sie wirken können. Denn mit der passenden Kurzhaarfrisur kommt das Gesicht erst so richtig zur Geltung.

Pixie, Bixie oder Bob gefällig?

Beim raspelkurzen Pixie Cut beispielsweise werden feine Gesichtszüge betont, ein asymmetrisch geschnittener Look hebt starke Gesichtskonturen hervor. Auch absolut im Trend: Der Bixie Cut! Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei dieser Kurzhaarfrisur um eine Kombination aus Pixie und Bob. Der Bob steuert den langen Pony bei, Abstufungen an den Seiten und am Hinterkopf sind dagegen klassisch für einen Pixie. Dank den Volumen spendenden Stufen steht der Bixie vor allem Typen mit einer feinen Haarstruktur. Ob du glatte oder lockige Haare hast, spielt bei diesem Trend außerdem genauso wenig eine Rolle, wie die Gesichtsform.

Die besten Kurzhaarfrisuren für jede Gesichtsform

Apropos: Auch wenn der Bixie Cut hiervon eine Ausnahme ist, ist die Gesichtsform bei der Wahl des passenden Kurzhaarschnittes doch in den meisten Fällen wichtig. Mit unserem Test könnt ihr herausfinden, was euch steht.

Seid ihr unsicher, ob kurze Haare zu euch passen? Wichtig ist immer, die Typfrage zu klären. Hier ist eure Selbsteinschätzung gefragt: Bin ich eher der rockige Typ, mag ich's etwas ruhiger, bin ich ungeduldig oder trendorientiert? Danach richtet sich oft die Wahl der Frisur, denn sie muss einfach zur Persönlichkeit passen. Bob-Frisuren in Ohrlänge mit Pony passen zum Beispiel perfekt zu einer extrovertierten Persönlichkeit, der kurze Bob oder der Long Bob mit kinnlanger Mähne eher zu klassischen Typen.

Ist dir der kinnlange Bob schon zu fade, könnte der Mixie etwas für dich sein: Die Mischung aus Pixie und dem Mullet ist etwas kürzer als der Bixie, das Deckhaar ist weniger fransig. Dafür gibt es im Nacken und an den Ohren etwas mehr Fransen und Strähnen. Hast du von einer Kurzhaarfrisur eigentlich die Nase voll und willst deine Haare wieder wachsen lassen, ist der Mixie also eine gute Übergangslösung.

Für jeden Typ die richtige Kurzhaarfrisur

Zum Job der Trägerin muss die Frisur auch noch irgendwie passen. Der Undercut ist vielleicht nichts für die klassisch-seriöse Laufbahn, auch der Vokuhila braucht ein kreatives Umfeld. Für alle, die den Undercut lieben: ein neuer Dauerbrenner ist der Glitzer-Undercut. Der Pilzkopf, auch liebevoll Pisspottschnitt, Topfschnitt oder seit Neuestem auch Bowl Cut genannt, ist eine prima Lösung für alle, die es tagsüber seriös und abends rockig wollen.

Gerade auch bei den Stars sehr angesagt: der Garcon. Mit längeren Deckhaaren und kürzeren Seiten ist er auch für feine Haare eine elegante Kurzhaarfrisur, die sich gut stylen lässt. Außerdem haben wir Ideen für kurze Haare mit Pony – denn die sind so wunderbar vielfältig!

Kurze Haarschnitte, die glücklich machen

Lebensveränderungen sind oft die Gelegenheit für einen neuen Beauty-Look – und dem Verlust von einigen Zentimetern Länge. Neuer Schnitt, neues Leben – Zeit für einen Besuch beim Friseur oder der Friseurin! Erleichterung auf dem Kopf bringt oft auch eine neue Frische im Alltag mit sich. Der Pixie gegen Liebeskummer, das gestufte Deckhaar beim Jobneustart – es klingt banal, aber ein Kurzhaarschnitt hat eine größere psychologische Funktion als wir annehmen! Pflegeleichter sind Kurzhaarfrisuren natürlich obendrein – ein Riesenpluspunkt für Haarlängen zwischen einem und zehn Zentimetern.

Übrigens: Besonders schön sind Kurzhaarfrisuren für dünnes Haar. Denn Bubikopf und Co. können einiges an Volumen dazu schummeln, was bei einer Langhaarfrisur gefehlt hätte.

Kurzhaarfrisuren: Nur Mut!

Es braucht zugegebenermaßen etwas Mut, sich von einer langen Haarmähne zu trennen, aber es rentiert sich. Nicht umsonst ist die meist geschaute Folge in jeder "Germanys Next Topmodel"-Staffel die des Umstylings. Sie beweist alljährlich, wie emotional das Thema Haare ist! Trotzdem lohnt sich der Sprung ins kalte Wasser oft – vertraut dafür auch auf die Einschätzung eines Profis.

Haarfarben für kurze Haare

Besonders modern wirken kurz geschnittene Haare, wenn man ihnen kräftige Haarfarben mitgibt, zum Beispiel mit Farbakzenten in Rot- oder Brauntönen. Aber auch ein Platinblond ist ziemlich cool. Strähnchen sind ein sensibles Thema, denn durch den fehlenden Fall des Deckhaars können Farbspiele im Haar nicht so gut wirken. Es droht Streifenalarm. Der Friseur oder die Friseurin kann aber dennoch einige Akzente setzen, indem Strähnchentechniken angewendet werden, die besonders natürlich wirken, wie zum Beispiel Balayage.

Echte Hingucker sind auch Kurzhaarfrisuren in Roségold oder Aschblond. Für alle, die es wilder mögen: Metallic Hair (Töne mit metallischen Pigmenten vor allem in Silber, Bronze und Rosé) sind ein Highlight auf jedem Festival, dunkle Rottöne oder pastellige Farben passen hingegen zum Frühling. Es gibt aber auch spannende neue Mischungen wie Dunkelblond mit Rotstrich.

Übrigens solltest du dir keine Sorgen darüber machen, was passiert, wenn du keine Lust mehr auf kurze Haare hast. Dafür gibt es nämlich ganz tolle Übergangsfrisuren. Nur musst du dazu oftmals ein wenig Zeit investieren: Gerade bei einer Übergangslänge ist es wichtig, vor allem das Haar am Oberkopf und die Seitenpartien mit einer Rundbürste richtig zu föhnen und ihm ein ordentliches Styling verpassen. So kann die oftmals verhasste Zwischenlänge problemlos überbrückt werden.

Wie style ich kurzes Haar?

Ganz wichtig für kurze Damenfrisuren ist das Styling. Manchmal machen modische Kurzhaarfrisuren tatsächlich mehr Arbeit als Frisuren für lange Haare,denn sie wirken gut gestylt einfach besser. Zum Einsatz kommen Stylingprodukte und Tools jeglicher Art.

Toll für kurze und feine Haare, die mehr Struktur brauchen, sind zum Beispiel Salz- oder Zuckersprays, denn sie geben den Haaren mehr Standfestigkeit. Störrische dicke Haare lassen sich prima mit Haarwachs oder Gel in Form bringen. Wer eher fettige Haare hat, gibt die Produkte nur in die Haarspitzen und nicht an den Ansatz.

Wenn die Haare aus dem Gesicht gestylt werden sollen, empfiehlt sich zur besseren Haltbarkeit natürlich der Klassiker Haarspray. Willst du deine Haare nicht jeden Tag waschen, brauchst aber trotzdem Volumen: Trockenshampoo wirkt am Haaransatz gegen Nachfetten, kann (vorsichtig dosiert) aber auch die Deckhaare etwas griffiger machen. Haarpuder erzielt ebenfalls den Effekt.

Dickes Haar bändigen

Dicke Haare stehen morgens gern zu allen Seiten ab. Da steht die Bändigung im Vordergrund. Je nach Frisur könnt ihr die Haare kurz anfeuchten und neu stylen (mit Glätteisen oder großer Rundbürste und Föhn), mit Haarwachs in den Spitzen und etwas Stylingspray, damit die Haarmenge auch tagsüber unter Kontrolle bleibt.

Glätteisen, Föhn oder Lockenstab für die Kurzhaarfrisur?

Auch an Stylingtools darf alles zum Einsatz kommen: Glätteisen und Co. bringen Volumen auf den Kopf und formen die Tolle perfekt. Ideal für Kurzhaarfrisuren sind Lockenstäbe mit kleinem Durchmesser, kegelförmige Stäbe oder Modelle mit Frisierzange. Aber: Hitzeschutzspray nicht vergessen, sonst greifen die heißen Eisen die Haare zu sehr an! Das Glätteisen kann das Deckhaar perfekt in Form bringen, der Pony ist bei vielen kurzen Haarschnitten entscheidend für den Look.

Wer dachte, Flechtfrisuren wären nur etwas für langes Haar, der findet hier die schönsten Hochsteckfrisuren für kurzes Haar. Außerdem verraten wir euch, wie schnelle Frisuren am Morgen mit kurzen Haaren gelingen.

Kurze Haare und Locken – passt das zusammen?

Nicht nur glatte Haare können kurz, auch lockige sehen mit dem richtigen Kurzhaarschnitt toll aus. Gestufte Frisuren bringen die Locken nämlich erst so richtig in Form. Immer einkalkulieren beim Abschneiden: Durch das Zusammenziehen der Locken wirken die Haare natürlich kürzer, besonders wenn sie nass geschnitten werden. Selbst erfahrenste Friseur:innen verkalkulieren sich dabei manchmal. Du kennst die Intensität deiner Locken am besten, daher einfach vor dem Haare schneiden nochmal darauf hinweisen. Wir haben tolle Ideen für Frisuren mit Locken in unserer großen Fotostrecke gesammelt.

Diese Stars lieben kurzes Haar

Und auch die Stars wagen es immer wieder: Charlize Theron, Anne Hathaway, Robin Wright und sogar Scarlett Johansson haben bereits Mut zur Schere bewiesen – und sehen mit einem kinnlangen Stufenschnitt oder Pixie Cut verdammt gut aus. Auch auf dem roten Teppich! Von lang auf kurz bringt immer eine extreme Typveränderung mit sich – vor allem wenn man auch im Styling variiert. Die zeigen wir zum Beispiel in unserer Fotogalerie Promis mit Kurzhaarfrisuren. Die Stars und Sternchen wissen: Fällt die Mähne, schauen eben alle hin. Auch Regisseur:innen, denn die besetzen die neuen Kurzhaarigen oft mit ganz anderen Rollentypen.

Natürlich brauchen auch Kurzhaarschnitte eine ordentliche Portion Haarpflege. Dafür kannst du beispielsweise eine Haarkur selber machen.