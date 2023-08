von Sabine Rodenbäck und Stephanie Pingel Eine der schönsten Kurzhaarfrisuren ist der Pixie Cut – er verfeinert Gesichtszüge und macht den Kurzhaarschnitt elfengleich. Die tollsten Styles gibt es hier!

Der Pixie Cut ist ein ganz besonderer Haarschnitt und eine Kombination aus verschiedenen Haarlängen. Einige Partien bei diesem Stufenschnitt sind nur zwei bis drei Millimeter lang, andere bis zu zehn Zentimeter. Sein Name stammt aus dem Englischen: "Pixie" bedeutet "Elfe". Die schweben nämlich nicht nur mit hüftlangen Lockenmähnen durch die Luft, sondern verzaubern uns Frauen in der Gegenwart vor allem mit coolen Kurzhaarfrisuren.

Was zeichnet den Pixie Cut aus?

Die Trendfrisur Pixie Cut setzt jedes Gesicht optimal in Szene – denn er kann je nach Gesichtsform anders gestylt werden, sodass er sowohl von vorn als auch am Hinterkopf zum echten Blickfang wird. Im Grunde gibt der Pixie jeder Frau etwas Elfenhaftes.

Technisch gesehen funktioniert der klassische Pixie Cut so: Das Deckhaar am Oberkopf kann bis zu zehn Zentimeter lang sein und ist zu einem Dreieck geschnitten, so dass es auf Wunsch auch als Pony getragen werden kann. Meist begegnen wir dem Pixie Cut aber in folgender Variante: langes Deckhaar, kürzere Strähnchen an den Seiten. Die Ponypartie wird für den Haarschnitt auf einer Seite bis zum Ohrläppchen lang gelassen und voluminös zur Seite gestylt. Die andere Seitenpartie ist kürzer, am Hinterkopf sind die Haare meist klassisch kurz oder durchgestuft geschnitten.

Die lange Tolle bietet dabei den Trägern und Trägerinnen die meisten Stylingmöglichkeiten: Sie kann glatt geföhnt werden, mit etwas Schaumfestiger und einer Rundbürste voluminös oder lockig gestylt oder mit einem Seitenscheitel frisiert werden, der nicht sichtbar ist oder extrem weit seitlich gezogen wird. Kein Wunder, dass der Pixie auch bei den Stars und Sternchen beliebt ist: Schauspielerinnen wie Emma Watson oder Michelle Williams beispielsweise haben den elfenhaften Look bereits auf den roten Teppichen dieser Welt präsentiert.

Auch der Undercut bei Frauen (und natürlich Männern) gehört im klassischen Sinne zur Frisurenkategorie Pixie – mit kurz rasierten Seiten und Nackenpartien liegt auch bei diesem Schnitt der Fokus auf der coolen Tolle. Die spielt auch eine große Rolle bei unseren Ideen für kurze Haare mit Pony – denn so wird der Kurzhaarschnitt einfach wandelbarer.

Echte Hingucker-Frisuren Schnitte und Stylings für den Pixie Cut 1 von 23 Zurück Weiter 1 von 23 Zurück Weiter Kurzhaarfrisuren

Steht mir ein Pixie Cut?

Grundsätzlich gilt: Bei der Wahl der Frisur solltet ihr nicht nur auf eure Haarstruktur achten, sondern vor allem auf die Gesichtsform. Mit unserem Test könnt ihr eure Gesichtsform bestimmen und anschließend in unseren Fotogalerien Frisuren finden, die dazu passen.

So stylt ihr den Pixie Cut

Das Tolle an dieser Damenfrisur ist, dass sie diverse Möglichkeiten zum Frisieren bietet: Volumen am Ansatz, Locken, fransige Spitzen, glatt fallend und angestuft – der Schnitt ist so entscheidend wie die Haarstruktur und der Look. Eine gestufte Partie in glatten Haaren lässt sich rockig mit Haarwachs betonen, eine gelockte Tolle bekommt mehr Volumen, wenn wir sie mit Salzspray texturieren und in Form wuscheln. Für zusätzliche Hingucker-Akzente könnt ihr euch auch ein paar Strähnchen färben lassen.

Stylingtools wie das Glätteisen, ein Lockenstab oder Lockenwickler können ebenfalls zum Einsatz kommen. Die Ponypartie muss aber nicht zwangsläufig nach vorn gestylt werden, sie kann auch mit Haargel zur Seite gekämmt oder nach oben gezogen werden. Edel und einfach geht auch, denn der Pixie erfordert gar nicht viel Stylingaufwand.

Zu welchem Haartyp passt der Pixie Cut?

Gute Nachrichten für alle, die die Trendfrisur testen wollen: Der Pixie passt zu jeder Haarstruktur. Und: Er gehört definitiv zu den Frisuren, die jünger machen. Für feine Haare ist er eine geniale Lösung, denn er bringt schnell und einfach Volumen auf den Kopf. Bei dieser Variante der Trendfrisur werden die Strähnchen häufig etwas länger gelassen und rahmen so das Gesicht ein. Locken und auch krause Haare sind gut in Form zu bringen, allerdings ist ein guter Schnitt Grundvoraussetzung, sonst droht Wuschelalarm.

So bleibt der Pixie Cut in Form

Regelmäßiges Nachschneiden beim Friseur oder der Friseurin etwa alle zwei bis drei Wochen ist wichtig für einen perfekten Sitz, da die Haare schnell rauswachsen. Das gilt auch für dicke Haare, die mit einem Pixie gebändigt werden sollen. Die sitzen ideal, wenn der Fokus auf der langen Tolle liegt und der Rest recht kurz gehalten wird. Das Styling nach oben und der voluminöse Ansatz sind die Vorzüge der dicken Haare, die von einem Pixie vorteilhaft betont werden können.

Glatte Haare können besonders durch Stufen lebendig wirken, aber auch fransig geschnittene Nacken- oder Seitenpartien bringen Spannung in den Kurzhaarschnitt. Auch der kurze Pony ist eine coole Variante des Pixies, wir denken an Mia Farrow in den Sechzigern. Raspelkurz tragen ihn Mutige – bei diesem ultrakurzen Schnitt wirken starke Haarfarben besonders intensiv. Aber auch der Pilzkopf (auch Pisspottschnitt, heute Bowl Cut genannt) feierte jüngst sein Comeback. Wie ihr seht, ist beim Pixie Cut wirklich für alle eine tolle Variante dabei!