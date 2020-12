Die schönsten Looks der Promis

Graue Haare – unvermeidbar? Wenn wir älter werden, bekommen wir alle irgendwann graue Haare. Bei den einen kommen sie früher, bei anderen später. Doch was viele als natürlichen Prozess einfach so hinnehmen, ist für andere ein absolutes No-Go.



Graue Haare: Die richtige Pflege



Mit der Haarfarbe verändert sich mit zunehmendem Alter auch die Struktur der Haare. Der Haarschaft wird dünner und die Wachstumszeit des Haares geringer. Viele Frauen bekommen zudem graues Haar mit einem leichten Gelbschleier. Das kann verschiedene Ursachen haben, wie etwa UV-Licht, Chlor oder Zigarettenrauch. Fehlt es dem Haar an Glanz und einem kräftigen Grauton, muss man nicht direkt zum Friseur gehen, sondern kann auch selbst Hand anlegen: Ein Shampoo mit Silber- oder Blauanteilen neutralisiert diesen Gelbstich. Wichtig ist auch, nach jeder Haarwäsche eine Spülung zu verwenden, die für die jeweilige Haarstruktur (zum Beispiel lockig, kräftig, fein) passt. Die schenkt Glanz und macht das Haar leichter kämmbar.



Graues Haar: Welcher Haarschnitt passt?



Früher dachten viele Frauen bei grauem Haar auch direkt an einen kurzen Haarschnitt. Dieses Klischee ist aber längst überholt. Auch langes und mittellanges Haar sieht in Grau schön aus. Wichtig ist wie bei allen anderen Haarfarben auch, dass der Schnitt zur Haarstruktur und zur Gesichtsform passt. Schulterlanges Haar steht zum Beispiel fast jeder, Kurzhaarschnitte eignen sich besser für feines Haar, langes Haar bei einer kräftigen Haarstruktur.



Graues Haar: Colorieren und Färben



Wer seine grauen Haare einfach nicht leiden mag, kann sie natürlich unter einer anderen Farbe verdecken. Bei der richtigen Wahl des Färbemittels kommt es darauf an, wie hoch der Anteil an grauen Haaren auf dem Kopf ist. Bis 30 Prozent Grauanteil kann man gut mit einer pflegenden Intensivtönung arbeiten. Liegt der Grauanteil darüber, sollte man zu einer Coloration greifen, weil nur sie eine zuverlässige Grauabdeckung garantiert. Das Färben der Haare sollte aber dem Profi überlassen werden, damit es keine bösen Farbüberraschungen gibt.



Wer doch selbst zur Farbe greifen möchte, sollte ein paar Dinge beachten, um keinen "Helmeffekt" zu riskieren. Einfarbige Haartönungen, die zu weit von der natürlichen Haarfarbe entfernt sind, oder zu viele Strähnchen in einer zu krassen Farbnuance, haben diesen "Helmeffekt" zur Folge. Besser ist es deshalb, nur Strähnchen in die Haare zu tönen, die der ursprünglichen, natürlichen Haarfarbe entsprechen. Außerdem sollte bei dem Produkt auf die Inhaltsstoffe Pro-Collagen und Pro-Ceramide geachtet werden. Diese eignen sich besonders für reifes Haar, füllen es von innen auf, schützen es vor äußeren Einflüssen und glätten es.



Graues Haar: die schönsten Looks



Graues Haar bzw. "Granny Hair" liegt im Trend – auch bei 20-Jährigen. Ob das ein Grund ist, warum immer mehr Promi-Damen zu ihrer Naturhaarfarbe stehen? Wir zeigen in unserer Galerie die schönsten Frisuren und Stylings für graues Haar. Lasst euch inspirieren!