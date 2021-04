SO sieht Sophia Thiel nicht mehr aus!

Sophia Thiel hat sich von ihren langen, blonden Haaren verabschiedet. Die Fans der YouTuberin durften selbst wählen, welches Styling sich Sophia verpassen sollte.

Fitness-Influencerin Sophia Thiel, 26, ist nicht nur für ihre Trainingsvideos bekannt, sondern auch für ihre langen, blonden Haare. Nun wagte sie einen großen Schritt: Sie verabschiedete sich von ihrem Markenzeichen und ließ ihre Follower darüber abstimmen, welche Farbe und welchen Schnitt sie wählen sollte. Das Ergebnis veröffentlichte sie danach auf ihrem YouTube-Kanal.

Während der ganzen Prozedur musste Sophia Thiel eine zugeklebte Brille tragen, damit sie das Ergebnis erst am Ende begutachten konnte. Gleich zu Beginn lüftet die Fitness-Influencerin ein kleines Geheimnis: "Ich habe Extensions", gibt die 26-Jährige zu. Seit 2015 greife sie schon zur künstlichen Verlängerung, da ihre Haare nach einigen Blondierungen immer dünner und kürzer geworden waren. Doch nun müssen die Extensions raus und ihre natürlichen Haare kommen zum Vorschein. Thiels Frisuren-Vermutung: "Ich glaube, es wird dunkler, kürzer und durchgestufter."

Sie trägt die Haare nun schulterlang

Kaum die Brille auf, geht es ans Färben. Danach greift Friseurin Stephanie zur Schere und ein paar Zentimeter fallen. Vor der großen Enthüllung wird auch noch gestylt und geschminkt. Am Ende wird das Ergebnis präsentiert: Sophia Thiel hat nun schulterlange, dunkelblonde Haare. "Oh mein Gott", lautet der erste Kommentar der sichtlich erstaunten Influencerin. 80 Prozent ihrer Fans hätten für dunkel und kurze Haare gestimmt, erklärt die Friseurin.

Begeisterung bei Sophia Thiel

In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich auch das erste Mal mit geglätteten Haaren. Ihrem Freund Raphael gefällt es so sogar noch viel besser als mit Locken. Sophia selbst ist auch im Nachhinein „mega happy mit dem Ergebnis“, verrät sie. „Das hätte ich mich selber niemals getraut, geschweige denn dunkler oder so kurz.“ Sie sieht auch das Praktische im Gegensatz zu ihrer vorherigen Frisur: „Meine Handtasche verfängt sich nicht mehr so in den Haaren oder in der Jacke, Haarewaschen geht so viel schneller.“ Sie bedankt sich bei allen, die abgestimmt haben und es klingt, als wäre sie sehr happy mit der Wahl ihrer Follower.