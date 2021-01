5 Frisuren, die jetzt Trend sind – und jeder hinbekommt!

Hand auf's Herz: Wir lieben schöne Frisuren, sind aber bei aufwendigen Tutorials schon nach den ersten Steps raus. Geht's euch ähnlich? Dann sind diese fünf easy Frisurentrends eure Rettung – denn die bekommt jeder hin. Wetten?!

Prinzessinnen-Pferdeschwanz

Lust auf einen alltagstauglichen Wow-Look? Perlen waren vergangenen Sommer das Non-Plus-Ultra, wenn es um Schmuck ging. Und wir finden: Auch im Haar funktionieren Perlen hervorragend. Der lässige Undone-Pferdeschwanz erhält durch die ultra-langen Schmuckspangen, die jeweils am höchsten und am tiefsten Punkt deines Ponytails befestigt werden, ein glamouröses Update.

Chignon mal anders

Ein klassischer Chignon kommt nie aus der Mode, 2021 verpassen wir dem beliebten Haarknoten aber einen neuen, aufregenden Twist: Statt Haargummis, Klammern und Co unter unseren Haaren zu verstecken, setzen wir sie jetzt bewusst in Szene und betonen unseren Knoten mit auffälligen Scrunchies.

Walla-Walla-Mähne dank Welleneisen

Einmal aussehen wie die Stars? Das geht ganz leicht und kostet dich nur wenige Minuten Zeit. Wetten?! Beyoncé und Claudia Schiffer sind nur zwei Promi-Ladys, die aktuell auf akkurate Beach-Waves stehen. Für den VIP-Look brauchst du nur ein Welleneisen und los geht's!

Spangen

Du dachtest, die bisherigen Frisuren waren an Einfachheit nicht zu übertreffen? Tja, wir setzen nochmal einen drauf: Statt zum Haargummi greifen wir nun zu breiten Spangen und kreieren damit coole Hochsteckfrisuren. Besonders harmonisch wirkt der Look, wenn du dein neues Haar-Accessoire farblich passend zum restlichen Outfit wählst.

Half-Up

Last but not least haben wir einen wahren Frisuren-Klassiker für euch: Half-Up funktioniert einfach IMMER – kein Wunder, dass wir unsere Haare auch 2021gern hochstecken und zum Teil offen lassen. Damit der Look besonders feminin und sinnlich aussieht, binden wir die vorderen Haarsträhnchen ganz locker zusammen, so dass sie unser Gesicht soft umrahmen und damit bestens in Szene setzen.