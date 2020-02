3 Trendfrisuren, die wir diesen Monat nur noch tragen

Der geflochtenerZopf

Geflochtene Zöpfe haben wir irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Wir höchste Zeit, das zu ändern. Da wir aktuell noch immer Schals und Winterjacken tragen, ist es manchmal praktischer, die Haare zusammenzubinden. Aber nicht einfach so – wir flechten den Zopf. Das sieht nicht nur weniger langweilig aus, sondern zaubert gleichzeitig super natürliche Wellen für den nächsten Tag ins Haar. So habt ihr gleich zwei Stylings mit nur einer Frisur. Ihr könnt das Haar entweder vorher zum Pferdeschwanz binden und diesen flechten oder ihr flechtet die Haare ganz lässig und undone im Nacken. Je nachdem, was bei eurer Haarlänge am besten funktioniert.

The New Bob

Die Haarlänge, auf die diese Saison viele setzen, ist der Bob. Kurz und knapp – perfekt für die wärmeren Tage. Allerdings tragen wir nicht die klassische Variante, sondern machen es wie Natalie Portman. Bei den Oscars 2020 trug sie einen geraden Bob mit texturierten Enden. Ihre Haarspitzen waren also nicht glatt, wie die oberen Haare, sondern ganz bewusst etwas zerzaust und eher undone gestylt. Die Haarspitzen werden für diesen Look nicht gerade, sondern in einem bestimmten Winkel geschnitten. So entsteht die besondere Optik. Diesen Look könnt ihr natürlich auch tragen, wenn ihr keinen Bob habt. Damit wirkt er eben nur noch lässiger.

Collar Tuck

Wer keinen kurzen Bob hat, der wird diese Frisur lieben. Okay, zugegeben, es ist nicht wirklich eine Frisur. Beim Collar Tuck steckt ihr euer Haar einfach in den Kragen eures Mantels, Blazers, Pullovers – was auch immer. Auch, wenn wir eigentlich immer den Drang haben, unsere Haare aus dem Nacken nach vorn zu holen, müsst ihr dem für diesen Look widerstehen. Wir garantieren euch – das wird sooo cool aussehen. Diesen Look sehen wir vor allem viel bei den Mode-Profis auf den Fashion Weeks. Wird Zeit, dass wir das auch mal ausprobieren. Außerdem: Der Look wärmt den Nacken zusätzlich, falls mal ein kalter Wind weht ...

Noch mehr Frisuren Inspiration findet ihr natürlich auf BRIGITTE.de: Einfache Frisuren, Frisuren mit Pony oder die ultimativen Tipps für Hollywood Waves.