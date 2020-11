Der Haartrend, der uns diesen Winter verschönert

So schön ist "Twilighting" in unseren Haaren.

Zu Ombré, Balayage und Dip-Dye gesellt sich jetzt Twilighting. Der Farbtrend bringt uns diesen Winter das Sonnenlicht ins Haar. Erfahre hier, was hinter dem neuen Styling-Trend steckt.

"Twilighting" lautet das Zauberwort für diesen Winter. Fall du jetzt sofort an Vampire und Edward Cullen denken musst, müssen wir dich leider enttäuschen. Der Name des heißen Looks stammt nicht vom beliebten Blockbuster, sondern ist angelehnt an das englische Wort für "Dämmerung".

Der Winter-Trend, der dir die Sonne ins Haar bringt

Seichte, blonde Farbakzente bringen frischen Wind in den gewohnten Farblook und lassen dich frisch, jung und voller Energie wirken. Aber Vorsicht: Einfach nachzumachen ist der Look leider nicht. Also lieber einen Profi ans Werk lassen!