Weihnachtsbaum-Haare: Der Instagram-Trend zum Fest

Oh, du Fröhliche: Diese Frisuren machen auf einen Blick gute Laune - und verbreiten Weihnachtsstimmung. Klar, das sind jetzt keine Looks, die jede von uns mal eben nachstylen kann. Immerhin kosten sie sichtlich viel Zeit und Arbeit - und für Kirchenbesuch und Betriebs-Weihnachtsfeier sind sie in vielen Fällen wohl auch eher nicht geeignet. Trotzdem lohnt es, mal einen Blick auf diese wirklich spektakulären Frisur-Kunstwerke zu Weihnachten zu werfen - denn Hingucker sind es auf jeden Fall. Seht selbst!