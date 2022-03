Packt das Glätteisen ein, denn jetzt sind Wellen und Volumen wieder angesagt. Die drei schönsten Styles zum Nachmachen zeigen wir euch hier.

Während Blowout Bars in den USA an jeder Ecke zu finden sind, tun sich viele von uns noch immer schwer, Föhn und Bürste gleichzeitig zu koordinieren. Doch mittlerweile gibt es nicht nur Tools, die uns das Blowout zu Hause einfacher machen, voluminöse Styles sind auch gerade angesagter denn je. Ein Grund mehr, dass wir unsere Frisuren-Skills aufs nächste Level bringen.

Bouncy Hair

Sobald wir versuchen, unsere Haare mit Föhn und Rundbürste in Form zu bringen, hat das meist nur eines zur Folge: Muskelkater im Arm. Doch eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn wir wissen, wie es geht.

Für Sprungkraft und Volumen solltet ihr das Haar zu 90 Prozent trocken föhnen. Dann teilt ihr es ab und föhnt von oben (!) und dreht gleichzeitig die Haarspitzen über die Rundbürste nach innen. Wer will, kann die Strähnen dann auf Lockenwickler wickeln oder einfach um den Finger. Dann feststecken und auskühlen lassen.

Elegante Wellen

Egal ob Herzogin Catherine oder J.Lo – auf ihre Haarpracht ist man einfach neidisch. Aber das müssen wir gar nicht sein! Solche eleganten Wellen lassen sich zum Beispiel mit Föhnbürsten, zum Beispiel von Revlon, oder dem Dyson Airwrap kreieren.

Wichtig hierbei ist die richtige Vorbereitung des Haares. Eine Stylingcreme oder ein Volumenschaum geben den nötigen Halt, den die weichen Wellen brauchen. Auch hier könnt ihr zu Lockenwicklern greifen, damit sie richtig lange halten.

Root Lifting

Der Schlüssel für den ultimativen Volumen-Look ist der Ansatz. Denn auch hier könnt ihr mit ein paar Handgriffen ordentlich was verändern. Mit Root Lifting Sprays oder Volumen-Schaum könnt ihr euren Ansatz so föhnen, dass die Haare nicht so platt am Oberkopf anliegen. Die Produkte werden in der Regel in die nassen Haare eingearbeitet und mit Hitze aktiviert. So bekommt eure Frisur einen besonders eleganten Look. Für den Alltag vielleicht etwas dramatisch, aber wer sich mal genauso glamourös wie die Promis fühlen will, der kriegt das Ganze easy zu Hause hin.