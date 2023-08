von Stephanie Pingel Du wünschst dir eine Flechtfrisur, die lässig und trotzdem raffiniert aussieht? Dann ist unsere Anleitung für den Wasserfallzopf perfekt für dich!

Flechtfrisuren gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Kein Wunder, immerhin sind Styles wie ein Französischer Zopf oder ein Fischgrätenzopf immer ein echter Blickfang! Du trägst deine Haare lieber halboffen und bevorzugst einen besonders coolen und lässigen Stil? Dann könnte der sogenannte Wasserfallzopf (auch: Waterfall Braid) etwas für dich sein!

So vielseitig ist der Wasserfallzopf

Das Schöne am Wasserfallzopf ist, dass du ihn ganz nach Lust und Laune auf nur einer oder auch auf beiden Kopfseiten flechten kannst. Und er ist so vielseitig, dass er zu jedem Anlass passt: Im Alltag macht er Jeans und Chucks erst so richtig cool, genauso gut kannst du ihn aber auch mit Blumen oder Perlenspangen zu einer eleganten Hochzeitsfrisur herrichten.

Step by Step Anleitung für den Wasserfallzopf

Du willst direkt loslegen? Prima! Alles was du für die Frisur brauchst sind mindestens schulterlange Haare, eine Bürste, ein Haargummi und etwas geschickte Finger. Wenn du den Wasserfallzopf zum ersten Mal stylest, nimm dir möglichst etwas Zeit dafür. So verhinderst du nicht nur unschöne Knoten, das Ergebnis wird auch umso besser! Hier kommt unsere Anleitung für das tolle Flechtwerk:

Damit der Wasserfallzopf möglichst genau wird, die Haare zu Beginn gut durchbürsten. Teile an einer Kopfseite vom Deckhaar eine zunächst schmale Haarpartie ab und unterteile diese wiederum in drei schmale Strähnen. Beginne jetzt wie gewohnt mit dem Flechten der Haarsträhnen: Lege erst die obere Strähne über die in der Mitte, anschließend die untere. Nimm nun bei der oberen Strähne ein paar neue Haare hinzu und flechte sie mit in den Zopf ein. Jetzt kommt der Clou: Damit der Zopf seine typische Struktur in Form eines Wasserfalls bekommt, lässt du die untere Strähne jetzt fallen, anstatt damit weiter zu flechten. An ihrer Stelle nimmst du eine neue Strähne von unten und flechtest sie in den Zopf mit ein. Fahre auf diese Weise fort, bis du am Hinterkopf angekommen bist. Hier fixierst du den Wasserfallzopf mit einem schmalen Zopfgummi.

Wenn du möchtest, kannst du den Vorgang auf der anderen Seite des Kopfes wiederholen: Teile hier also ebenfalls eine Haarpartie vom Deckhaar ab und beginne mit dem Flechten wie beschrieben. Damit beide Zöpfe gleich dick sind, ist hier ein Mittelscheitel von Vorteil. Trägst du normalerweise einen Seitenscheitel, solltest du deine Haare vor dem Flechten also entsprechend kämmen. Beide Zöpfe treffen sich am Ende am Hinterkopf und können mit einem Zopfgummi zusammengebunden werden. Alternativ kannst du aber an der Stelle auch alle Haare zusammennehmen und einen Pferdeschwanz binden – der sieht durch die Wasserfall-Optik an den Seiten dann besonders pfiffig aus.

Extra-Tipps für den Wasserfallzopf

Besonders für Anfängerinnen und Anfänger können folgende Tipps beim Flechten des Wasserfallzopfes hilfreich sein:

Der Wasserfallzopf funktioniert am besten, wenn das Haar schulterlang oder länger ist.

Bei sehr glattem Haar musst du bei dem Flechtwerk sehr gleichmäßig arbeiten, damit das Ergebnis nicht unsauber aussieht.

Hast du sehr geschickte Hände, kannst du auch einen einzigen Wasserfallzopf einmal um den ganzen Kopf herum flechten.

Am Anfang ist es leichter, mit dünnen Strähnen zu flechten. Richtig hübsch wird der Wasserfallzopf aber, wenn du ihn mit dicken Strähnen flechtest.

Kann ich den Wasserfallzopf auch flechten, wenn ich Locken habe?

Lockiges Haar zu flechten, ist leider nicht ganz so einfach, weil es sich schnell verknotet und sich schwer in schmale Strähnen unterteilen lässt. Hast du Locken, solltest du sie vor dem Flechten also glätten – beispielsweise mit einem Glätteisen. Vergiss aber nicht, vorher einen Hitzeschutz aufzutragen, um die Haare zu schonen!

