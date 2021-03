Dieser Bob ist die neue Trendfrisur 2021

Hier gibt Kupfer den Ton an! Der Copper Bob wird zur neuen Trendfrisur 2021 – was den Bob ausmacht und was "The Queen's Gambit" damit zu tun hat, erfährst du hier!

Die Serie "The Queen's Gambit" (auf Deutsch "Das Damengambit") setzt neue Maßstäbe in Sachen Bob-Trends und legt den Grundstein für eine der womöglich beliebtesten Frisuren 2021! Der kupferfarbene Bob der Schauspielerin Anya Taylor-Joy zieht in der Netflix-Serie alle Blicke auf sich und sorgt dafür, dass sich die neue Trendfrisur mit dem Namen Copper Bob etabliert hat.

Copper Bob: Das macht die Trendfrisur aus

Der Copper Bob kennzeichnet sich – wie der Name schon sagt – durch kupferfarbene Haarein Kombination mit einem typischen Bob-Haarschnitt. Die Haarlänge kann sich dabei über die ganze Bandbreite der typischen Bob-Haarschnitte erstrecken: Vom kurzen Bob auf Kinnlänge bis hin zum Long Bob macht der Copper Bob alles mit. Die Haarfarbe Kupfer ist dabei entscheidend! Kupfer ist in den unterschiedlichsten Farbnuancen erhältlich: zum Beispiel "Kupfer Goldblond", "Dunkelblond Kupfer" oder "warmes Kupfer". Dein*e Friseur*in kann dich hier am besten beraten und den passenden Ton mit dir aussuchen. Wer noch mehr Abwechslung in die Haare bringen möchte, setzt dazu auf Ombré Hair oder Balayage.

So stylst du den Copper Bob

Mit dem Copper Bob kannst du dich beim Styling frei austoben! Hier liegt der Blickfang ja nicht auf der Art, wie der Bob getragen wird, sondern auf der leuchtenden kupferroten Haarfarbe. Wer noch ein paar Inspirationen in Sachen Frisuren sucht, findet hier Anregungen:

Für eine Extraportion Volumen föhne deine Haare einfach über der Rundbürste.

Für noch mehr Schwung hingegen sorgen Beach Waves. Hier erfährst du, wie du dir Beach Waves über Nacht stylst. Muss das Styling dann doch mal schneller sitzen, lassen sich Wellen natürlich auch mit dem Glätteisen oder dem Lockenstab zaubern.

Mittelscheitel oder Seitenscheitel? Mach, was dir gefällt! Ein Mittelscheitel setzt auf ein akkurates und elegantes Styling und kann zum Beispiel auch mit einem Sleek Bob zum absoluten Glanzpunkt werden. Ein Seitenscheitel hingegen punktet mit Asymmetrie – kombiniert mit einem Swirl Bob ein absoluter Hingucker!

Bist du auch Feuer und Flamme für den neuen Copper Bob oder möchtest du nur lieber ein Umstyling, aber keine großen Farbexperimente wagen? Dann wäre vielleicht der Vertical Cut, Feathered Hair oder der Shag Cut etwas für dich!

Wenn du dich mit anderen über die neuesten Trends in Sachen Frisuren, Styling und Haarpflege austauschen möchtest, dann schaue doch mal in unsere Community.

