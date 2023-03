Diese Kleidungsstücke dürfen jetzt in deinem Schrank nicht fehlen

von Helen Kreimer Die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen raus und es wird Zeit, die Wintermode zu verbannen. Mit welchen Kleidungsstücken du diesen Frühling en vogue bist, erfährst du im Video.

Die Sonne ist zurück und mit ihr die Kraft des Frühlings. Auch wenn hin und wieder noch der ein oder andere Schneesturm über uns hereinbricht, klopft die Blütezeit an der Tür. Höchste Zeit, die dicken Pullover ganz nach hinten in den Kleiderschrank zu verfrachten.

Modetrends: Diese Looks sind im Frühjahr angesagt

Denn den ersten Cocktail in der Sonne solltest du nicht in deiner Winterjacke genießen müssen. Ab jetzt sind die neuen Trends auf den Straßen zu sehen. Welche Looks im Frühling 2023 angesagt sind und wie du sie gekonnt stylen kannst, zeigen wir dir im Video.

