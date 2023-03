Fußballerin Lea Schüller Sie ziert das Cover der deutschen "Vogue"

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Lea Schüller ist das Cover-Girl der deutschen "Vogue" +++ Armpit Detox: Warum der neueste Beauty-Trend überschätzt wird +++ Jeremy Scott verlässt Moschino +++ So schminken wir uns den Lidstrich aus den 90ern.

24. März 2023

Fußballerin Lea Schüller ziert das Cover der deutschen "Vogue"

Für die April-Ausgabe der deutschen "Vogue" hat sich Chefredaktuerin Kerstin Weng jemanden ganz besonderen ausgesucht: Profifußballerin Lea Schüller, 25. Mit strengem Pferdeschwanz und im edlen Schwarz-Weiß-Outfit posiert sie – wie könnte es anders sein – mit einem Fußball in der Hand.

Als deutsche Meisterin 2021, Vize-Europameisterin 2022, Torschützenkönigin der Bundesliga 2021/2022 und Fußballerin des Jahres 2022 hat die 25-jährige Nationalspielerin ordentlich was vorzuweisen. "Rethink" heißt die Coverzeile der Ausgabe – ein Slogan, der Lena sehr am Herzen liegt. Die setzt sich nämlich für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung im deutschen Fußball ein.

23. März 2023

Armpit Detox verspricht schweißfreie Achseln – aber stimmt das wirklich?

Schweiß ist ein Thema, das wir im Alltag am liebsten verdrängen, weil es mit Scham behaftet ist. Menschen, die viel Schwitzen, leiden unter den Flecken auf der Kleidung und möglicher Geruchsbildung. Das Resultat: Sie verwenden ein starkes Deodorant, um dem Schweißgeruch entgegenzuwirken. Laut vieler TikTok-Stars soll der dauerhafte Konsum von aluminiumhaltigem Deo zu verstopften Poren führen, weshalb sie mit reinigenden Tonerde-Masken ihren Achseln jetzt eine Detox-Kur verpassen. Doch stimmt das wirklich? Und wie gut wirken die Masken für die Achselhöhle? Wir haben bei Dr. Sarah Bechstein, Dermatologin & Gründerin von FORMEL Skin, nachgefragt.

BRIGITTE: Stimmt es, dass herkömmliche Deos mit Aluminium unsere Poren verstopfen?

Frau Dr. Sarah Bechstein: Aluminiumsalze wirken schweißreduzierend, indem sie die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen verschließen, das ist nicht gleichzusetzen mit einem Verstopfen der Poren. Seit einigen Jahren werden Aluminiumsalze, insbesondere in Deos, immer wieder kontrovers diskutiert. Dass sie die Chance, an Brustkrebs oder Alzheimer zu erkranken, erhöhen. Es gibt aber bisher keine Studien, die auch nur einen Hinweis darauf geben.

Was können Detox-Masken unter den Achseln bewirken?

Bei Detox-Achselmasken geht man davon aus, dass herkömmliche Deodorants starke Schadstoffe enthalten und es besser sei, natürliche Deodorants zu verwenden. Eine Detox-Maske mit Heilerde oder Aktivkohle soll zum Beispiel den Umstieg erleichtern. Grundsätzlich ist es so, dass auch Deodorants mit Aluminiumsalzen nicht dauerhaft in unserer Haut bleiben. Man schwitzt, wenn man das Deo einen Tag vergessen hat. Grundsätzlich ist ein Umstieg auf ein natürliches Deodorant auch ohne vorherige Detox-Maske möglich.

Sind Masken unter den Achseln zu empfehlen?

Die Haut unter den Achseln hat eine erhöhte Anzahl an Schweißdrüsen. Ist sie irritiert, zum Beispiel durch eine Rasur, kann man eine pflegende Maske, etwa mit Aloe Vera, anwenden. Finden sich Unreinheiten, kann man Heilerde verwenden. Schwitzen reduziert man mit Masken nicht.

Festzuhalten ist demnach: Masken unter den Achseln können eine effektive Wahl bei Unreinheiten oder Hautirritationen sein, auf unsere Schweißdrüsen haben sie allerdings keine Auswirkungen. Wer auf ein natürliches Deodorant umsteigen möchte, kann dies auch ohne Detox-Kur machen.

21. März 2023

Nach 10 Jahren: Jeremy Scott verlässt das Modehaus Moschino

Es sind Neuigkeiten, die für ordentlich Wirbel in der Modewelt sorgen. Nach über zehn Jahren verlässt Kreativdirektor Jeremy Scott das italienische Modehaus Moschino. Das geben das Label und der Designer in einem Statement bekannt. "Ich hatte eine großartige Zeit, Designs zu entwerfen, die für immer leben werden", schreibt der Designer auf Instagram. Jeremy Scott steckte hinter Kreationen, die weltweit für Aufsehen sorgten. Kollektionen inspiriert von einer amerikanischen Fastfoodkette, Looks, die aussehen, als wären sie einem Comic entsprungen und verspielte Outfits aus der Welt von "Die Schöne und das Biest" – über die Tragbarkeit seiner Designs lässt sich streiten, über das kreative Talent von Jeremy nicht. Wohin der Designer geht, ist bisher unklar. "Ich bin voller Vorfreude euch zu erzählen, was ich für euch in petto habe", heißt es auf seine Instagramseite. Auch sein Nachfolger ist unbekannt.

20. März 2023

Der Underliner ist wieder da! Jetzt tragen wir den edgy Statement-Look im Alltag

Der 90er-Jahre Grunge ist mehr denn je zurück: in der Mode als auch in der Beauty. Demnach war es nur eine Frage der Zeit, dass neben jeder Menge schwarzer Spitze und Volants auch der Underliner zurückkehrt. Während in den vergangenen Jahren der Lidstrich oberhalb des Wimpernkranzes geliebt und gelebt wurde — Stichwort: prominenter Wing am äußeren Augenwinkel —, wird nun wieder auf die untere Wasserlinie gesetzt. Das beweisen Stars wie Jenna Ortega, Ines Tazi, Zoë Kravitz oder Kylie Jenner derzeit zur Genüge.

Der dunkle Liner verleiht den Augen Ausdruck und schenkt ihnen einen verführerischen Rahmen. Ja, auch im Alltag lässt sich der Statement-Look jetzt tragen und wird in Kombination mit braunem oder grauem Lidschatten zur modernen Grunge-Version. Praktisch: Man verliert sich nicht in zeitintensiven und genauen Details, je flüchtiger und ohne Kontur, desto besser. Dazu einfach eine Lidschatten-Base auf das bewegliche Augenlid aufgetragen und einen gräulichen oder bräunlichen Lidschatten mit den Fingern auftupfen. Tipp: Etwas vom Produkt auch unterhalb der Wasserlinie platzieren. Mit einem Kohlkajal wird nun ganz sanft etwas Schwarz auf die untere Wasserlinie aufgetragen und parallel dazu auch der obere Wimpernkranz betont. Die Linien im Außen zusammenlaufen lassen und mit einer Blender-Brush verwischen. Et voilà, fertig ist der Grunge-Liner à la 90er.

