von Carla Jörn Die getönte Tagescreme vereint Gesichtscreme mit Make-up – sie pflegt die Haut und deckt Unreinheiten ab. Diese Arten der Creme gibt es.

Sie ist ein wahres Allround-Talent: die getönte Tagescreme oder auf Englisch "tinted cream". Als Kombination aus pflegender Gesichtscreme und deckendem Make-up spendet sie der Haut Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für einen ebenmäßigen Teint. Besonders im Sommer ist die getönte Tagescreme eine super Idee – denn: Auf der Haut fühlt sich die Creme deutlich leichter an als eine deckende Foundation, wirkt mattierend und verläuft in der Hitze weniger schnell. Im Winter verleiht die Tönungscreme einen lebhaften Teint und gleicht Hautverfärbungen aus. Viele Cremes enthalten außerdem einen LSF, also einen Lichtschutzfaktor, und schützen so vor Hautalterung.

So findest du den richtigen Creme-Ton

Ein großer Nachteil ist allerdings die Farbauswahl der getönten Tagescremes. Besonders in Drogeriemärkten gibt es oft nur zwei bis drei Töne und die Auswahl für Menschen mit dunkleren Hauttönen ist sehr gering. Online bieten einige Hersteller mehr Nuancen der Tinted-Cream an. Falls möglich, teste die Creme vor dem Kauf auf deinem Handrücken oder dem Gesicht. Wenn du zwischen zwei Farben stehst, wähle lieber den helleren Ton – die getönten Cremes passen sich dem Hautton gut an.

Getönte Tagescreme: Das ist der Unterschied zu Make-up

Der größte Unterschied zwischen einer getönten Tagescreme und einer Foundation, also Make-up, liegt in der Deckkraft. Wenn du nur leichte Rötungen und kleine Unreinheiten abdecken möchtest, ist eine getönte Tagescreme eine gute Wahl. Die Tönungscreme basiert auf Feuchtigkeitscreme und enthält Farbpigmente, die für eine leichte Deckkraft sorgen. Ein Make-up enthält deutlich mehr Pigmente und deckt dadurch besser ab als eine getönte Tagescreme, kann allerdings auch schneller die Poren verstopfen.

Auch bei Foundations gibt es Unterschiede in der Deckkraft. Besonders deckend sind sogenannte "Full Coverage"- Foundations. Um die Haut nicht zu sehr auszutrocknen und eine gute Farbauswahl zu haben, lohnt es sich hierbei auf ein hochwertigeres Produkt zu setzten. Vor dem Auftragen solltest du für ein ebenmäßiges Ergebnis eine reichhaltige Pflege oder einen Primer verwenden.

Im Gegensatz dazu stehen Make-ups mit leichter Deckkraft, die ein haut-ähnliches Finish versprechen. Bei zu Trockenheit neigender Haut ist eine BB-Cream allerdings die bessere Wahl, da sie mehr Feuchtigkeitspflege enthält. Tipp: Wer besonders trockene Haut oder schuppige Stellen hat, kann vor dem Auftragen der getönten Tagescreme eine zusätzliche Pflege auf die Partien auftragen. Denn die Pigmente in der Tönungscreme setzten sich schnell an trockenen Stellen ab, was zu unschönen Flecken führen kann. Ein sanftes Gesichtspeeling kann zusätzlich helfen, Hautschüppchen abzutragen.

Das ABC der getönten Tagescremes

Für verschiedene Hauttypen gibt es verschiedene Arten von getönten Tagescremes. Die BB-Cream und die CC-Cream kennst du wahrscheinlich schon – aber hast du schon mal von der DD- und der EE-Cream gehört? Die beiden Tönungscremes sind Weiterentwicklungen der klassischen getönten Tagescreme und durch spezielle Inhaltsstoffe oder LSF besonders gut für reife Haut geeignet. Was die verschiedenen Cremes können und welche für deinen Hauttyp am besten geeignet ist, erklären wir dir jetzt.

Die BB-Cream pflegt die Haut

Mit der BB-Cream fing alles an. Sie ist der Klassiker unter den getönten Tagescremes und wurde 1967 von der deutschen Dermatologin Christine Schrammek erstmalig auf den Markt gebracht. Das BB vor der "Cream" steht für "Blemish Balm" und meint eine Gesichtspflege, die Unreinheiten oder "Makel" (englisch "blemish") abdeckt. Und genau das tut eine BB-Cream: Sie spendet Feuchtigkeit und sorgt durch beigemischte Farbpigmente für einen ebenmäßigen Teint sowie eine leichte Mattierung der Haut.

Empfehlenswert sind BB-Cremes bei normaler oder leicht trockener Haut. Außerdem haben die meisten BB-Creams einen Lichtschutzfaktor und schützen das Gesicht so vor UV-Strahlung. Bei starker Sonneneinstrahlung kommst du allerdings nicht um zusätzlichen Sonnenschutz für das Gesicht herum – der LSF in getönten Tagescremes liegt oft nur bei 15 und es müsste sehr viel Produkt aufgetragen werden, um diesen auch wirklich zu gewährleisten.

Für Personen, die zu stärkeren Unreinheiten neigen, gibt es spezielle BB-Creams für unreine Haut. Diese enthalten antibakterielle Wirkstoffe und verstopfen trotz höherer Deckkraft die Poren nicht so stark.

Die CC-Cream korrigiert den Teint

Die BB-Cream war anfänglich besonders in Südkorea und Japan populär und wurde dort weiterentwickelt: Heraus kam die CC-Cream. Das Kürzel steht hierbei für "Color Correction" oder "Complexion Correction", also der Farb- beziehungsweise Hautton-Korrektur. Die CC-Cream versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und korrigiert dabei Hautverfärbungen und Unreinheiten gezielter. In der Tönungscreme sind nämlich neben beigen und braunen Pigmenten oftmals auch grüne Farbpigmente enthalten, welche Rötungen der Haut optisch ausgleichen. Geeignet ist die getönte Tagescreme besonders für Personen mit zu Blässe oder Pigmentflecken neigender Haut.

Übrigens: Wenn dein Gesicht besonders schnell rot wird oder du zu roten Flecken neigst, eignet sich eine grüne CC-Cream – diese neutralisiert die rote Farbe. Bei fahler Haut oder einem bläulichen Hautunterton ist eine CC-Cream mit gelben Pigmenten zu empfehlen.

Die DD-Cream "kann alles"

Weiter geht das Alphabet der getönten Tagescreme mit der DD-Cream. Diese verspricht sämtliche Eigenschaften der BB-Cream und der CC-Cream in einer Tube zu vereinen – daher auch der Name "Dynamic Do-All". Der "dynamische Alleskönner" spendet der Haut Feuchtigkeit, schützt durch LSF vor UV-Strahlung und kaschiert gleichzeitig durch Pigmente Rötungen, dunkle Flecken und Co. Eine Schippe obendrauf legt die DD-Cream mit ihren Wirkstoffen gegen Hautalterung. Daher eignet sich die Tönungscreme besonders gut für reife Haut, um Falten zu mildern und Pigmentflecke intensiver abzudecken.

Die DD-Creme wird auch als "Daily Defense"- oder "Daily Detox"-Cream bezeichnet, weil sie oft einen höheren Lichtschutzfaktor hat und Inhaltsstoffe gegen sogenannten oxidativen Stress enthält. Dieser wird durch Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung oder UV-Strahlung hervorgerufen – und begünstigt die Hautalterung sowie Unreinheiten.

Die EE-Cream hält jung

Die EE-Cream ist die letzte im Bunde und somit die jüngste Weiterentwicklung der getönten Tagescreme. Gedacht ist sie vor allem für Personen höheren Alters, da sie neben der Pflege und Abdeckung besonders auf den Anti-Aging-Effekt setzt. Das Doppel-E der Tönungscreme steht für "Even Effect", also einen ebenmäßigen Effekt und eine ausgeglichene Textur. Durch Inhaltsstoffe wie Hyaluron und lichtreflektierende Pigmente gleicht sie Fältchen und Linien optisch aus und lässt die Haut strahlender aussehen. Der enthaltene LSF wirkt der Hautalterung entgegen. Eine regelmäßige Anwendung der EE-Cream soll auf lange Sicht Hautunreinheiten und Pigmentstörungen vermindern.

So trägst du die getönte Tagescreme auf

Theoretisch brauchst du zum Auftragen der Tönungscreme keine Tools – deine Hände reichen völlig aus. Wie der Name schon sagt, lässt sich die cremeartige Textur wie eine normale Tagespflege gut mit den Fingern auf dem Gesicht verteilen. Wähle, wenn du dir unsicher bist oder zwischen zwei Nuancen stehst, lieber einen etwas helleren Ton. So vermeidest du unschöne Ränder und kannst den Ton später noch mit einem Puder abdunkeln.

Bei einer deckenderen Variante wie der CC-Cream ist ein Kabuki-Pinsel allerdings sehr zu empfehlen. Mit einem Pinsel lässt sich das Produkt besser in die Haut einarbeiten und die Farbpigmente sind gleichmäßiger verteilt. Wovon du bei Tönungscreme eher die Finger lassen solltest, sind Beautyschwämme – diese saugen viel Produkt auf und vermindern so die ohnehin schon leichte Deckkraft der getönten Tagescreme.

Genau wie Make-up sollte auch eine getönte Tagescreme abends entfernt werden, damit die Poren befreit werden und keine Pickel entstehen. Dazu eignen sich beispielsweise ein Mizellen-Wasser oder eine Gesichtsreinigungsbürste.

