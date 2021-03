Duftexpertin verrät: So lässt uns ein Duft strahlen

In GLOSSIP - dem GALA Beauty-Podcast - entführen wir Sie in eine noch schönere Welt. In dieser Woche dreht sich alles um den perfekten Duft – und wie wir ihn am besten auftragen.

An welchen Körperstellen sollten wir unser Parfum am besten auftragen? Wo hält der Duft am längsten? Und wie finden wir überhaupt DEN perfekten Duft, der uns so richtig strahlen lässt?

All das verrät uns Katharina Glassl, National Make-up-Artist und Duft- und Skincare-Expertin aus dem französischen Traditionshaus Guerlain, in den kommenden drei Folgen unseres GALA Beauty-Podcasts GLOSSIP.

GLOSSIP: Duftexpertin verrät, wie Frau ihr Parfum am besten aufträgt

"Jede Frau hat ihre eigene Art, sinnlich, selbstbewusst, lebensbejahend, fröhlich, voller Freude zu sein", sagt Katharina Glassl und empfiehlt allen Hörerinnen deswegen den neuen Duft "Mon Guerlain Sparkling Bouquet", der "wirklich aus jeder Frau das Beste rausholt". Das sieht Hollywoodstar Angelina Jolie, 45, genauso, sie ist das starke, selbstbewusste Werbegesicht für das Parfum.

"Generell sagen wir immer, dass man einen Duft dort auftragen sollte, wo der Puls nochmal deutlich mehr pulsiert", verrät Glassl. "Toll macht sich ein Parfum zum Beispiel im Sommer in den Kniekehlen oder Armbeugen, hinten im Nacken oder im Schambereich bzw. der Leistengegend, im 'magischen V'", so die Duftexpertin weiter. "Generell gilt aber ein ganz besonderer Grundsatz: Am besten so weit wie möglich von der Nase weg." Warum das so ist, verraten wir in unserer neuen Folge GLOSSIP.

